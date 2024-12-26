Візерспун зібрала трьох нащадків для рідкісних сімейних фото

Марія Ткаченко 26 грудня, 18:00
Різ Візерспун
Фото з Instagram Візерспун

Американська акторка Різ Візерспун у Instagram поділилася рідкісними кадрами, де присутні одразу всі її діти - 25-річна Ава, 21-річний Дікон і 12-річний Теннессі.

Вони наробили сімейних фото на Різдво. Щасливих свят 48-річна Різ побажала і своїм підписникам.

Різ Візерспун і її діти

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Троє дітей Візерспун

Теннессі нечасто показується в маминому Instagram

Актриса Різ Візерспун

Песики - теж члени родини

Різ Візерспун і її молодший син

Нагадаємо, батько доньки і старшого сина Візерспун - її ексчоловік-актор Раян Філіпп. Із татом молодшого, агентом по роботі з талантами Джимом Тотом акторка розійшлася торік. Подейкували, в чоловіка давно були проблеми з алкоголем.

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