"Відчуваю себе телепузіком": вагітна Roxolana показалася на пілатесі

Марія Ткаченко - 26 вересня, 15:00
Roxolana
Фото і відео з Instagram Roxolana

Співачка Roxolana (Роксолана Сирота), яка чекає на первістка, належить до тих майбутніх мам, які не полишають занять спортом.

28-річна зірка займається пілатесом.

"Відчуваю себе телепузіком", - зізналася Роксолана у Instagram, показавшись у спортлуці, що не приховує її вже чималий животик.


Роксолана

Роксонала - спортивна майбутня мамця

оджу на пілатес, бо там можна полежати", - пожартувала жінка.

Нагадаємо, про свою вагітність Сирота оголосила в липні. Стать малюка артистка поки не розголошує, як і те, хто його тато. Але подейкують, що це син Юрія Бойка, політика з проросійської, нині вже забороненої партії "ОПЗЖ".

