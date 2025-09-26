"Відчуваю себе телепузіком": вагітна Roxolana показалася на пілатесі

Співачка Roxolana (Роксолана Сирота), яка чекає на первістка, належить до тих майбутніх мам, які не полишають занять спортом.

28-річна зірка займається пілатесом.

"Відчуваю себе телепузіком", - зізналася Роксолана у Instagram, показавшись у спортлуці, що не приховує її вже чималий животик.

Роксонала - спортивна майбутня мамця

"Ходжу на пілатес, бо там можна полежати", - пожартувала жінка.

Нагадаємо, про свою вагітність Сирота оголосила в липні. Стать малюка артистка поки не розголошує, як і те, хто його тато. Але подейкують, що це син Юрія Бойка, політика з проросійської, нині вже забороненої партії "ОПЗЖ".