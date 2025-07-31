"Найкращий подарунок": Roxolana оголосила, що вагітна первістком. Фото
Співачка Roxolana (Роксолана Сирота) оголосила про свою вагітність. Для неї цей малюк буде першим.
У день свого 28-річчя знаменитість опублікувала знімок, на якому позувала у блакитному боді й джинсах, а руками вона підтримувала свій округлий животик.
"Найкращий подарунок", — написала Сирота.
Нагадаємо, Roxolana — є популярною українською артисткою. У її творчому портфоліо є емоційна колаборація з Монатіком та музичний кліп на пісню Скрябіна. Також вона брала участь у Нацвідборі на Євробачення у 2022-му.
Хто є обранцем зірки наразі точно невідомо, але вона перебуває у шлюбі. Ходять чутки, що її коханим є син Юрія Бойка, політика з проросійської партії ОПЗЖ.
До речі, не так давно дітки народилися в родині Лесі Нікітюк, депутатки Мезенцевої та ексдружини DziDzio. А Ріанна ефектно оголосила про третю вагітність.
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