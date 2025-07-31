"Найкращий подарунок": Roxolana оголосила, що вагітна первістком. Фото

Карина Тімкова - 31 липня, 09:30
Співачка Roxolana (Роксолана Сирота) вагітна першою дитиною

Roxolana при надії та чекає на свого первістка

Фото instagram

Співачка Roxolana (Роксолана Сирота) оголосила про свою вагітність. Для неї цей малюк буде першим.

У день свого 28-річчя знаменитість опублікувала знімок, на якому позувала у блакитному боді й джинсах, а руками вона підтримувала свій округлий животик.

"Найкращий подарунок", — написала Сирота.


Roxolana (Роксолана Сирота) стане мамою вперше

З квіткою у волоссі Роксолана нагадувала тропічну красуню

Фото instagram

Нагадаємо, Roxolana — є популярною українською артисткою. У її творчому портфоліо є емоційна колаборація з Монатіком та музичний кліп на пісню Скрябіна. Також вона брала участь у Нацвідборі на Євробачення у 2022-му.

Хто є обранцем зірки наразі точно невідомо, але вона перебуває у шлюбі. Ходять чутки, що її коханим є син Юрія Бойка, політика з проросійської партії ОПЗЖ.

До речі, не так давно дітки народилися в родині Лесі Нікітюк, депутатки Мезенцевої та ексдружини DziDzio. А Ріанна ефектно оголосила про третю вагітність.

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