Ріанна стала мамою втретє і показалася з дитиною. Фото

37-річна американська співачка та засновниця косметичного бренду Ріанна потішила шанувальників новиною — вона стала мамою втретє.

Знаменитість та її коханий, американський репер A$AP Rocky 13 вересня стали батьками дівчинки, яку назвали Рокі Айріш Маєрс. Про народження донечки батьки розповіли майже через два тижні.

"Rocki Irish Mayers. 13 вересня 2025-го", — підписала публікацію багатодітна мама.

Артистка показалася з крихіткою у рожевому костюмчику Фото instagram

Зіркова парочка, яка вже виховує двох синів, давно мріяла про донечку

Нагадаємо, від репера Ріанна вже має 3-річного RZA (Різза) та 2-річного Райота. Нещодавно вона в ошатній сукні з двома синочками показалася на хіднику. У мережі давно ширяться чутки, нібито пара давно одружена, але залишає це в таємниці.

Свого первістка попзірка народила навесні 2022-го, а через 9 місяців феєрично оголосила, що вагітна знову. Про те, що закохані стануть багатодітними батьками вони повідомили, з'явившися на хіднику Met Gala 2025. Якось A$AP Rocky ділився подробицями про виховання дітей та розповідав про їхнє сімейне життя.