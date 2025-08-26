"Жодної нової розтяжки": Нікітюк розповіла, як доглядала за своїм тілом під час вагітності

Телеведуча та акторка Леся Нікітюк, яка у червні народила первістка від свого нареченого Дмитра Бабчука, похвалилася, що їй вдалося дуже швидко повернутися в форму, а ще уникнути появі нових розтяжок.

Як їй це вдалося, 37-річна зірка розповіла "Клац".

Леся не стала приховувати, що її дуже турбували зміни в її тілі під час вагітності.

"Не буду кривдити душею: дуже. Я справді хвилювалася за своє тіло: за шкіру, родинки, папіломи, надмірну вагу, але найбільше, напевно, за розтяжки. Річ у тім, що ще до вагітності в мене були мілкі розтяжки — я колись важила близько 80 кг, а потім довго скидала вагу. І я прекрасно розуміла: якщо шкіра вже має схильність до розтяжок, то під час вагітності ризики тільки зростають", - поділилася вона.

Як раніше розказувала Леся, під час вагітності в неї не було токсикозу Фото Лесі Нікітюк

"Я почала ретельно зволожувати шкіру. І не раз на день, а два-три рази! Це стало моїм ритуалом. Після душу — відразу крем або олія. Я навіть не чекала, поки тіло повністю висохне — легенько промокала рушником і відразу наносила засоби. Для мене важливо було не дати шкірі пересохнути взагалі, ні на хвилину", - розповіла Леся.

Зі слів телеведучої, вона використовувала масло та маттер-крем вранці та ввечері, чергуючи їх щодня. Але в її рутині було не лише зволоження.

"Я щодня приймала контрастний душ: інтервально, гарячий — холодний — гарячий. Це дуже класно тонізує шкіру. Також я час від часу ходила в хамам — але буквально на кілька хвилин, дуже уважно слухаючи свій організм. Робила розтирання льодом, плавала через день 2-3 кілометри, а іноді й щодня. І після будь-якого контакту з водою — знову зволоження", - пояснила Нікітюк.

"Я прийшла у форму вже за місяць після пологів, а через два — майже повністю повернулася у свою "довагітну" форму. І головне — жодної нової розтяжки. Я вдячна своєму тілу і тим засобам, якими користувалася. Вони мене не підвели", - підсумувала вона.

Свого малюка Леся і Дмитро поки публіці не показують і навіть його ім'я тримають в секреті

Нагадаємо, Леся виділила собі "42 золотих дні", щоби сформувати контакт із сином, і тепер та надалі планує поєднувати материнство і роботу. Як відомо, свою вагітність Нікітюк старанно приховувала від широкого загалу і лише після пологів показала архівні кадри, де вона з животиком.