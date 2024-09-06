Лопес чи Аффлек: інсайдер розповів, хто насправді був ініціатором купівлі маєтку за понад $60 мільйонів
У драмі під назвою "розлучення Бена Аффлека і Дженніфер Лопес" з’являються нові подробиці. Зокрема, розкішний особняк, який пара придбала незадовго до розставання за понад 60 мільйонів, виявляється, був ініціативою актора. Тоді як раніше, подейкували, розкішне лігво – забаганка Лопес.
Про це пише People, посилаючись на власного інсайдера. Мовляв, Джен була не в захваті від будинку, але погодилася на нього. Адже цього хотів Бен, а також через те, що там могли розміститися всі їхні діти (сумарно їх в актора і співачки 6).
"Цей гігантський особняк був ідеєю Бена. І надзвичайно великим компромісом для неї. Вона згодилася тільки тому, що маєток може обслужити потреби всієї їхньої родини… Насправді вона любить романтичний стиль. Щось іспанське, європейський вайб", – сказало джерело.
Цікаво, що інший інсайдер заперечив цю думку, додавши, що акторові невигідно діставатись на роботу з того маєтку. Він розташований таким чином, що Аффлеку доводилося б проводити чимало часу у заторах, які часто утворюються в тому районі.
Що ж, як би там не було, а продати це розкішне житло парі поки не вдалося. Крім самого будинку Бенніфер, як відомо, також розпродають твори мистецтва, які прикрашали їхню оселю.
Нагадаємо, в офіційній заяві на розлучення, яку співачка подала у серпні, питання майна залишалося невирішеним. Мовляв, на той момент точна сума, яка підлягає розподілу між колишніми, була невідома. Подейкують, що саме через гроші актор і співачка можуть остаточно розсваритися.
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