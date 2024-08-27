"Це були майже тортури": інсайдер розповів, як Лопес переживає розлучення з 4-м чоловіком

Для співачки Дженніфер Лопес розлучення з актором Беном Аффлеком стало 4-м у її житті. Але попри цей факт, сам процес та драма навколо нього не роблять ситуацію легшою. Принаймні, про це розповідає інсайдер, близький до артистки.

Як пише Page Six, уся ситуація з розлученням є для Лопес дуже неприємною, а спроби врятувати шлюб, які з тріском провалилися – виснажливими.

"Це було надзвичайно важко для неї – те, що Бен обрав відсторонитися від їхнього шлюбу та рухатися далі, лишивши її позаду. Вона не хотіла розлучення. Навпаки хотіла вирішити всі проблеми. Вони люблять один одного. Дженніфер не з тих, хто здається", – сказав інсайдер.

Лопес важко переживає розлучення з чоловіком фото GETTY IMAGES

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"Це були майже тортури для неї – просто чекати (до подачі заяви на розлучення - ред.). Її родина та друзі погодились, що це було правильним рішенням. Зараз вона оточена любов’ю та підтримкою. З нею все буде гаразд. Адже вона сильна та завжди сходить на вершину", – додав він.

Актор має на своєму рахунку шлюб із актрисою Дженніфер Гарнер. Розлучення з Лопес – друге у його житті фото GETTY IMAGES

До речі, подейкують, Аффлек дистанціювався не лише від співачки, але і її дітей. Актор начебто перестав спілкуватися з двійнятами Максом та Еммі ще у квітні.

Нагадаємо, Лопес нещодавно офіційно подала на розлучення. У документах зазначалося, що дата їхнього фактичного розставання – 26-те квітня, а причина – "нездоланні розбіжності".