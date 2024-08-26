Інсайдер розповів неочікувані подробиці стосунків Аффлека з дітьми Лопес

Поки світові ЗМІ обговорюють розлучення актора Бена Аффлека та співачки Дженніфер Лопес, яке нарешті підтвердилося після багатьох місяців чуток, близькі до пари інсайдери продовжують розкривати подробиці їхнього розставання.

Виявляється, попри хороші стосунки артистки із нащадками свого чоловіка, сам Аффлек – далеко не взірцевий вітчим, пише People.

Співачка має хороші стосунки з усіма дітьми актора фото GETTY IMAGES

Як переконує джерело, чоловік перестав спілкуватися з дітьми Лопес, двійнятами Еммі та Максом ще у квітні.

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"Дженніфер вийшла і розказала світові, яким прескрасним батьком був Бен… Але факт того, що він не бачився з її дітьми вже дуже довго, це наче він покинув їх", – сказав інсайдер.

Він також додав, що актор підтримує гарні стосунки із власними дітьми, проте не з дітьми своєї поки ще дружини.

До речі, у червні Лопес відвідувала випускний молодшого сина актора зі школи, а також згодом неодноразово потрапляла в об'єктив папараці у компанії його старшої дочки Вайолет.

Як відомо, після багатьох місяців пліток щодо розставання, артистка подала на розлучення з чоловіком. Подейкують, одноосібна, а не спільна заява Лопес була лише формальністю, на яку пішов Аффлек. Мовляв, він таким чином хотів зменшити кількість хейту, який потенційно може вилитися на колишню.

Нагадаємо, серед причин розставання пари часто називають емоційні перепади настрою Бена. А також любов до слави та потребу в постійній увазі широкого загалу Дженніфер.