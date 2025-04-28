Зірка "Гаррі Поттера" Руперт Грінт став батьком удруге. Фото

Руперт Грінт показав свою другу дитину Фото instagram

Британський актор Руперт Грінт, який прославився роллю Рона Візлі у культовій франшизі про "Гаррі Поттера", поділився радісною новиною — він вдруге став батьком.

У своєму Instagram 36-річний актор опублікував фото новонародженого малюка, одягненого у боді з вишитим ім’ям — Голді Джі Грінт. ЗМІ вважають, що у пари народилася донька.

"Таємну дитину офіційно представлено. Голді Джі Грінт. Малюк 10 з 10 (поки що)", — з гумором підписав фото знаменитість.

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Пильні фанати й раніше помічали Грінта на прогулянках з двома дітьми, тож, імовірно, донька з’явилася на світ дещо раніше, але родина вирішила не поспішати з оголошенням.

Шанувальники вже засипали актора привітаннями, не оминувши і жартівливих згадок про його персонажа: "Ще один Візлі!" і "Цього малюка теж на Грифіндор" Фото instagram

Нагадаємо, Руперт і акторка Джорджія Грум разом з 2011 року. У 2020-му у них народилася перша донька, яку назвали Венздей. Офіційно пара шлюб не укладала.

Не так давно ТаблоID оповідав історію життя актора після ролі у культових фільмах. А якось у Руперта були проблеми з податковою.

До речі, його колега, кінозірка Деніел Редкліфф теж неодружений татусь. Днями він показався з нареченою на хіднику. А екранна сестра Грінта, акторка Бонні Райт вперше стала мамою у 2023-му.