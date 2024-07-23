Кевін з "Один удома", Гаррі Поттер, кучерявка Сью, Венздей та Ханна Монтана: як змінилися діти-актори, які зіграли у популярних фільмах. Фото

Деніел Редкліфф 23 липня відзначає свій день народження – йому виповнюється 35 років. Актор прославився ще у дитинстві завдяки ролі Гаррі Поттера у серії фільмів про молодого чаклуна.

ТаблоID вирішив подивитися, як змінилися актори популярних фільмів 90-х та нульових. Що сталося із сестрами Олсен з фільму "Двоє: я та моя тінь"? Чи продовжила кар’єру легендарна "Кучерявка Сью"? Та як зараз виглядають друзі Гаррі – Герміона та Рон? Цікава фотодобірка.

Деніел Редкліфф

Деніел Редкліфф став справжньою зіркою, коли розпочав зніматися у культовій історії під назвою "Гаррі Поттер". Режисер фільму Кріс Коламбус та команда понад 9 місяців шукали актора на цю роль, переглянувши 16 тисяч претендентів, допоки не запросили малого Дені на прослуховування. Тоді Редкліфф вже мав досвід зйомок.

"Гаррі Поттер і філософський камінь" є першою частиною Поттеріани Колаж ТаблоID

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Гаррі приніс Деніелу славу. Але поруч із нею у життя актора увірвалися і погані звички. Редкліфф прямо заявляв, що саме "Гаррі Поттер" зробив із нього алкоголіка. Однак залежність вдалося побороти. У 2022 році актор повідомляв про припинення акторської кар’єри до кінця 2024-го. У 2023-му в нього та його партнерки Ерін Дарк народився первісток.

Емма Уотсон

34-річна Емма Уотсон зіграла найкращу подругу Гаррі Поттера Герміону. Вона прийшла на кастинг на цю роль за порадою свого керівника драмгуртка. Команду вразила упевненість юної акторки і вони не помилилися у своєму виборі.

Друга частина історії "Гаррі Поттер і таємна кімната" зробила молодих акторів ще популярнішими Колаж ТаблоID

Після зйомок "Поттеріани" Емма продовжила акторську кар’єру та навіть спробувала себе у моделінгу для деяких брендів. Вона виступає за права жінок, а от своє особисте життя не афішує. У 2019 році їй приписували роман з колегою Томом Фелтоном, який зіграв Драко Малфоя.

Руперт Грінт

35-річний Руперт Грінт зіграв Рона. Він був великим фанатом книжок про Гаррі Поттера, і ототожнював себе зі своїм героєм. Тому фактично юному акторові нічого не доводилося грати – він був самим собою.

Фільм "Гаррі Поттер" приніс шалену популярність і Руперту Грінту Колаж ТаблоID

Як і колегам Руперта, "Поттеріана" принесла велику популярність. Грінта запрошували на зйомки до різножанрових фільмів, хоча масштабної фільмографії він не має. З 2011 року чоловік перебуває у стосунках з акторкою Джорджією Грум. У 2020-му в них народилася донька.

Раніше ТаблоID уже розказував докладніше про те, як склалися долі акторів "Гаррі Поттера".

Елісен Портер

43-річна Елісен Портер стала широковідомою завдяки головній ролі у фільмі "Кучерявка Сью". Вона розпочала свою акторську кар’єру у 3 роки, коли знялася у рекламі. Щоправда вже у 18 поставила на паузу та вирішила, що її більше цікавить сцена та музика.

Чи схожа доросла Сью? Колаж ТаблоID

Елісен у 2016-му здобула перемогу у талант-шоу "The Voice". А минулого року стало відомо, що вона удруге вийшла заміж за танцюриста, з яким перебувала у стосунках шість років. За цей час у них народилася спільна дитина.

Майлі Сайрус

31-річна співачка Майлі Сайрус свого часу стала кумиром підлітків у нульових, коли зіграла Ханну Монтану. Це молодіжний серіал, який розповідає про юну співачку. Згодом був відзнятий повнометражний фільм, де Сайрус відповідно зіграла головну роль. Відтоді Майлі більше почала займатися музичною кар’єрою та у 2024 році отримала свою першу статуетку Греммі.

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Маколей Калкін

Фільм "Сам удома" зробив Маколея Калкіна популярним. Змалечку він почав грати у дитячих виставах та брати участь у рекламних кампаніях. За акторську кар’єру малого напрочуд вболівав його батько Кіт. Згодом це зіграло негативну роль для самого Маколея.

Після роботи у другій частині вищезгаданого фільму, Калкін потроху згасав. Згодом він узагалі зник з екранів, розсварився із батьком, пережив наркозалежність та "зіркову хворобу". Зараз 43-річний Маколей у стосунках з акторкою Брендою Сонг, у них народилося двоє дітей. У грудні 2023 року чоловік відкрив свою іменну зірку на Алеї слави у Лос-Анджелесі.

Мері-Кейт і Ешлі Олсен

Сестри Олсен запам’яталися прихильникам завдяки комедійному фільму "Двоє: я і моя тінь". З дитинства близнючки були залучені до кіновиробництва та зйомок. Однак у 2004 році вони востаннє зіграли разом. Ешлі заснувала власний бренд одягу та влилася у бізнес. А Мері-Кейт спочатку намагалася продовжувати акторську кар’єру, а потім вийшла заміж за французького банкіра.

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Крістіна Річчі

У 1991 році на екрани вийшов фільм "Родина Адамсів", де Крістіна Річчі зіграла роль Венздей. Акторка розпочала свою кар’єру ще у шкільні часи. Тоді на неї звернули увагу театральні критики.

44-річна Річчі також відома за роллю у фентезійно-комедійному фільмі "Каспер". Однак тоді за свою головну роль вона отримала неоднозначні відгуки. Загалом Крістіна знялася у понад пів сотні фільмів та серіалів.

Цікаві фільми для дітей - фішечка Крістіни Колаж ТаблоID

Вона є активісткою протидії зґвалтуванням та насильству. Сама Річчі пережила жорстоке поводження свого колишнього Джеймса Гердегена. У 2020-му чоловіка заарештували, а Крістіна отримала припис про заборону будь-яких контактів між подружжям. Наступного року вона домоглася повної опіки над їхнім спільним сином.

Зараз акторка у стосунках з перукарем Марком Гемптоном. У пари є спільна донька.

Джиммі Воркмен

43-річний Джиммі Воркмен зіграв у "Адамсах" роль Пагслі, що стала його дебютом. Продюсери випадково помітили хлопчика, коли той грався на знімальному майданчику і підтримував свою сестру у прослуховуванні на роль Венздей.

Зачіска у Пагслі незмінна Колаж ТаблоID

Після цього Воркмен знімався у небагатьох фільмах та згодом завершив акторську кар’єру.

Алекса Вега

35-річна Алекса Вега прославилася завдяки ролі у фільмі "Діти шпигунів", який став справжнім блокбастером. На знімальному майданчику вона самостійно виконувала усі трюки, та навіть записала декілька пісень. Відтоді її співоча та акторська кар’єри набирали обертів.

"Діти шпигунів" займали своє почесне місце в категорії "фільми для дітей" Колаж ТаблоID

Загалом у фільмографії Веги понад пів сотні стрічок. У 2003 році її було визнано однією з найсексуальніших молодих акторок.

Деріл Сабара

Актор Деріл Сабара також знявся у вищезгаданому фільмі. Однак його акторська кар’єра не була видатною. Він зіграв у епізодах серіалу "Друзі" та стрічці "Бетмен". У 2016 році Деріл почав зустрічатися зі співачкою Меган Трейнор, у них народилося двоє дітей.

Зараз акторові 32 роки Колаж ТаблоID

Нагадаємо, раніше ТаблоID показував, як змінилися головні герої серіалу "Доктор Хаус" та "Секс і місто".