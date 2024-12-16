"Якщо ти не маєш дитини, ти не потрібен природі": Руслана про спроби ЕКЗ, невдалу вагітність та впевненість, що ще стане мамою

Співачка Руслана Лижичко, яка не приховує, що її заповітна мрія - це стати мамою, зізналася, що зробила багато спроб екстракорпорального запліднення (ЕКЗ). В результаті однієї з них артистці вдалося завагітніти, але вагітність зірвалася.

Чому вона вбачає в тому свою провину та що дає їй непохитну впевненість в тім, що дитина в них із чоловіком Олександром таки буде, 51-річна зірка розказала "Слава +".

"Багато разів я пробувала вагітніти і, як ми розуміємо тепер, ми не знаємо, чому, це незрозуміло, бо проблем у мене немає зі здоров'ям взагалі ніяких. Це мій організм, можливо, десь... були стреси якісь, можливо, виснаження, можливо, щось... Але ми хотіли дітей і я багато робила спроб для цього, це природній шлях та ЕКЗ", - поділилася Руслана.

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"І коли дійшло питання до... причому ЕКЗ забагато, вже критично забагато, коли вже лікарі сказали: "Пошкодуй себе, бо це дуже погано може вплинути на твоє здоров'я", тим не менш я все рівно вперто говорила: "Давайте!". Бо якщо ти не маєш дитини, ти не потрібен природі. Природа тебе створила, щоби ти створив таку саму людину", - заявила вона.

Руслана вже багато років намагається здійснити свою мрію про материнство

Зі слів Руслани, відповіді, чому в неї досі нічого не вийшло, вона не має.

"Є один маленький вихід із цього положення і він залишається. І тому я спокійна, бо цей вихід ще є", - заінтригувала виконавиця.

Що це за вихід, Руслана розкривати секрет на камеру не стала, мовляв, це інтимне. Але підтвердила, що йдеться не про всиновлення, а про кровну дитину. На запитання Слави, чи має вона на увазі сурогатне материнство, співачка лиш відповіла: "Буде копія Руслани".

У співачки колись з'явиться її маленька копія

Як розповіла зірка, ненародженого малюка вона втратила в 2010-му році. Це був її найперший ЕКЗ-протокол. Руслана визнала, що "загравала з природою" і недосить ретельно дотримувалася тоді приписів лікарів, що і призвело до сумного результату.

"Навіть місяця не було, буквально на третьому тижні", - пригадала вона.

Руслана переконана, що "не судилося стати мамою" - це не її випадок.

"Я би тоді це відчувала. Я би відчула, що, як кажуть у Львові, пороблено. Але ти живеш з цим, ти відчуваєш, що щось ще має статися з тобою. Я це відчуваю по відношенню до музики і по відношенню до особистого", - пояснила вона.

Нагадаємо, Руслана вже навіть обрала хрещених матерів для своєї омріяної майбутньої дитини.



