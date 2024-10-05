"Вірю у свої сили": 51-річна Руслана поділилася планами щодо материнства

Фото з Instagram Руслани Лижичко

Співачка Руслана Лижичко, якій у травні виповнився 51 рік, заявила, що не полишає надій на материнство та зробить усе, аби стати мамою.

За словами співачки, про всиновлення вона поки що не думала, бо вважає, що сама має це зробити.

"Я дуже вірю у свої сили. Я відношусь до тих людей, які вірять, що це має бути кровне, своє і тільки я маю це зробити. Це енергетика, я маю цю енергетику передати. Я працюю над цим", - сказала вона у коментарі "Неймовірній правді про зірок".

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Руслана вважає, що вона самостійно має стати мамою

Руслана каже, що цього не сталося раніше, бо у її житті відбувалися події, які вплинули на здоров'я.

"Нерви, стрес, здоров'я. Чесно кажучи, це все відгукнулося на жіночому стані. Тому лікарі наді мною ще трохи чаклують. Я все зроблю, аби це сталося. Тато, обіцяю", - сказала співачка.

Нагадаємо, Руслана Лижичко заміжня за музичним продюсером та підприємцем Олександром Ксенофонтовим. Пара разом з 1995 року. Три роки тому співачка вже натякала на материнство, але тоді цього не сталося.