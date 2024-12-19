Саакашвілі привітав сина з 19-річчям та показав його на руках у Ющенка. Фото

Колишній президент Грузії, політв'язень Міхеіл Саакашвілі 19-го грудня привітав свого сина від першої дружини Сандри Рулофс, Ніколоза з 19-річчям.

У своєму Facabook він присвятив імениннику зворушливий пост та виклав фото з його хрестин.

У Міхеіла і Сандри двоє синів - старший Едуард і молодший Ніколоз Фото з Facebook

"Сьогодні, 19 числа, моєму кур'єру Болта виповнюється 19 років. Нікуша зараз в одній далекій азійській країні (навіть не кажемо, в якій) і вивчає там мову. До цього він добре вивчив японську, навчаючись у школі.

Реклама:

Він майже рік працював кур'єром Bolt у Тбілісі, а перед поверненням в Азію 2 місяці ходив пішки по Грузії. (Автостопом їздив лише 3-4 рази)", - написав гордий батько і нагадав, що син є похресником Віктора Ющенка та Леха Качинського, колишніх президентів України і Польщі.

Ющенко став кумом Саакашвілі у 2006 році

"Я багато чого винен своєму сину. Я знаю, яким важким тягарем було моє становище в (його) найкритичнішому віці. У той же час я точно знаю, що він сумлінно служить суспільству, допомагає іншим і в той же час у нього сильний характер. Я впевнений, що він зробить набагато більше для Грузії та світу, ніж я. Вітаю тебе з днем ​​народження сьогодні, Нікуш!", - написав Саакашвілі.

Так нині виглядає Ніколоз - все більше схожий на батька

Нагадаємо, окрім двох синів він Сандри Рулофс, у 56-річного Саакашвілі також є донька від грузинської співачка Софо Ніжарадзе та дочка від депутатки Лізи Ясько.