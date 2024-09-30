Хаєк у золоті та на масивних підборах покрасувалася з чоловіком на моді у Парижі. Фото

Мексиканська актриса Сальма Хаєк відвідала показ бренду McQueen, який відбувся 28-го вересня у рамках Паризького тижня моди.

Зірка обрала для виходу леліткову сукню золотого кольору в довжині міді. Яскравий лук красуня доповнила прямим волоссям, стриманим макіяжем та височенними підборами.

Компанію акторці склав її благовірний, французький мільярдер Франсуа Анрі Піно, фото з яким зірка виклала до свого Instagram (гортайте карусель)

Красуня для нового виходу обрала золото :) фото GETTY IMAGES

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До речі, Хаєк полюбляє незвичайні вбрання. Одного разу акторка з’явилася на парадному хіднику у сукні, яка важила 15 кіло. Одяг виготовили спеціально для актриси і вручну розшили майже 2 мільйони паєток.

Нагадаємо, Сальма також любителька наробити фото в бікіні. Зірка частенько тішить фанів кадрами в бікіні, демонструючи свої соковиті форми.