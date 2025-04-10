Королева Камілла розкрила секрет міцності свого 20-річного шлюбу з Чарльзом

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9-го квітня король Великої Британії Чарльз ІІІ та королева-консорт Камілла відзначили 20-річчя свого шлюбу. Радісна подія припала якраз на їхню офіційну поїздку до Італії, де журналісти не могли не спитати Її Величність, в чому секрет їхнього з Його Величністю багаторічного міцного союзу.

Її відповідь наводить The Mirror.

"20 років, хто б міг повірити, що вже 20 років?", - зізналася Камілла.

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"У чому секрет? Я не знаю. Що ж, припускаю, що це просто певна дружба, справді. Сміятися з одних і тих самих речей, cправлятися з життям", - сказала 77-річна королева.

У Чарльза та Камілли вже понад 20 років "одна хвиля" в плані гумору Фото Getty Images

Зі слів Камілли, вони з чоловіком домовилися відсвяткувати річницю вже після повернення додому. Вона купила йому подарунок.

"Так, у мене дещо є. Бо це ж порцелянове весілля", - зазначила Її Величність.

Вона пояснила, що під час туру по-справжньому, без поспіху відсвяткувати в них із Чарльзом не вийшло би, бо в кожного з них насичена програма.

"Ми постійно рухаємося в протилежних напрямках, як кораблі вночі. Пролітаємо повз одне одного", - пожартувала королева.

Цікаво, а король підготував подаруночок для дружини? Фото Getty Images

Як відомо, цей шлюб є другим і для Чарльза, і для Камілли. Від першого, з Ендрю Паркером-Боулзом у королеви є син Том і донька Лора. Є й п'ятеро онуків. Хлопчики були пажами бабуні під час її коронації в 2023-му.

Нагадаємо, кілька років тому з'явився чоловік, який стверджував, що є таємним позашлюбним сином Чарльза і Камілли, якого віддали на виховання в прийомну родину.



