25 років разом: фантастична історія кохання Майкла Дугласа та Кетрін Зети-Джонс

Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас цього року відзначать 24 річницю офіційного шлюбу. Хоча їхня історія могла закінчитися набагато раніше Фото: Getty Images

25 вересня Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас відзначають дні народження. Акторці виповнюється 55 років, а акторові – 80. Вони познайомилися 25 років тому у барі. Тоді Майкл відверто сказав Кетрін, що буде батьком її дітей.

Красивий початок, який виявився правдою. Але у будь-якій історії кохання не обходиться без крутих поворотів. Саме про них розповість ТаблоID у своєму матеріалі.

Перша зустріч Кетрін та Майкла

Кетрін Зета-Джонс захопила увагу Майкла Дугласа, коли він у 1998 році побачив її у фільмі "Маска Зорро". А по-справжньому познайомилися вони на кінофестивалі в Довілі, коли актор презентував свій фільм "Ідеальне вбивство". Він попросив піарників організувати зустріч з молодшою на 25 років актрисою.

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Майкл зустрів Кетрін у барі та запропонував випити скляночку чогось. Він намагався поводитися максимально по-джентльменськи. Але наприкінці не стримався та сказав красуні: "Знаєш, я стану батьком твоїх дітей". Кетрін відреагувала на ці слова, побажавши "добраніч" своєму вечірньому супутнику.

"Моя перша зустріч з Кетрін. Я дізнався, що її день народження того ж числа, як і мій. А коли вона сказала, що теж любить гольф - усі мої фантазії здійснилися", - пригадував актор той доленосний вечір. Фото: Getty Images

Пізніше Дуглас попіклувався про те, аби Зеті-Джонс надіслали квіти з вітальною листівкою на знімальний майданчик її нового фільму. Згодом акторка в одному зі своїх інтерв’ю, пригадуючи слова чоловіка про дітей, зізналася, що він таки був правий.

Народження дитини та весілля

У грудні 1999 року Кетрін та Майкл вирушили у новорічну поїздку в Аспен, штат Колорадо. Там чоловік і зробив коханій пропозицію одружитися. Однак спочатку в них народилася дитина.

Кетрін Зета-Джонс в молодості мала неперевершену форму, як і має досі. Навіть після вагітностей Фото: Getty Images

Пара якомога довше воліла мовчати про вагітність Кетрін. Однак від допитливих папараці сховатися було неможливо. Майкл, підвереджуючи вагітність жінки, сказав, що "щасливішими вони й бути не можуть".

8 серпня 2000 року акторка народила сина-первістка, якого назвали Діланом. За три місці молоді батьки одружилися в готелі "Плаза" у Нью-Йорку. Сукня нареченої коштувала 250 тисяч доларів, а саме свято оцінюють у 1,5 мільйона. На зірковій церемонії були, зокрема, Том Хенкс, Вупі Голдберг, Ентоні Хопкінс, Бред Пітт і Голді Хоун та інші селебріті.

21-річний син Макла Камерон від попереднього шлюбу був шафером. Зазначимо, історія Дугласа з ексдружиною Діандрою Лакер була непростою для нього. Особливо розлучення. Однак після вирішення усіх матеріальних питань, їхні стосунки досягли штилю, що не могло не радувати і Кетрін.

Фото: Getty Images

Кохання новоспеченої пари міцнішало, а родина збільшувалася. У 2003 році, коли вагітна удруге Кетрін Зета-Джонс отримувала свій "Оскар" за фільм "Чикаго", вона щиро подякувала Майклу за підтримку. Свою нагороду вона умовно розділила з ним та маленьким сином. У квітні того ж року у пари народилася донечка, яку назвали Керіс – з валлійської це означає "кохання".

Складні випробування для родини

У вересні 2010 року зіркове подружжя розповіло про важку хворобу Майкла – рак горла. Він назвав це справжнім боєм, адже курси опромінення та хіміотерапії для лікування пухлини біля основи язика були виснажливими та болючими.

Кетрін відверто зізнавалася, що бачити лікування чоловіка було складно, особливо його втому. Бо "Майкл ніколи не втомлюється". Актор тримався сильно та гідно і вже у січні 2011 року повідомив радісну звістку: рак відступив.

Однак за хорошими звістками інколи слідують кепські Фото: Instagram

Це випробування не пройшло без сліду для стосунків пари. У 2013 році вони оголосили про розлучення. Як повідомляли джерела, стрес на фоні лікування Майкла та біполярний розлад ІІ типу Кетрін підштовхнув їх взяти паузу.

За рік пара возз’єдналася на щорічній премії Монте Крісто і створила чутки, що вони разом. Однак близьке оточення акторів ситуацію не коментувало. Лише зазначало, що Кетрін та Майкл працюють над стосунками.

"У кожної пари бувають складні часи. Єдина проблема в тому, що ми публічні і це має тенденцію масштабуватися", - говорив Дуглас про усіх, хто цікавиться їхніми справами.

Чоловік Кетрін Зети-Джонс завжди з повагою про неї відгукувався у своїх інтерв'ю, так само і вона Фото: Instagram

Однак справи у них і справді йшли добре. 15 років шлюбу вони відзначили милими привітаннями, а за рік поїхали до місця, де Майкл зробив Кетрін пропозицію.

Секрет довголіття шлюбу

Відзначивши повноліття шлюбу, Кетрін розповіла секрет їхніх з Майклом стосунків. За її словами, із партнером треба бути відкритим і чесним та ділитися навіть тим, чим би "в аптеці без рецепта не поділилися". Для неї прикладом є її батьки, які на той час прожили разом 52 роки.

І з часом стосунки лише кращі Фото: Instagram

Ба більше – 25 років різниці у віці подружжя не відчуває, бо цифри – це лише математика. У їхній парі важлива повага. А кожен член родини – друг, з яким весело проводити час. Приправлено усе це почуттям гумору, бо куди ж у наш час без нього.

Зіркове сімейство у повному складі Фото: Instagram

Нагадаємо, днями Майкл Дуглас разом із сином Діланом відвідав Київ. Вони поспілкувалися з українським президентом Володимиром Зеленським та першою леді Оленою Зеленською. Зазначимо, що Дуглас від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну підтримав нашу країну.