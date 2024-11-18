"Жоден психолог не може мені допомогти": Саша Бо пожалілася на розлад, у який раніше не вірила

Саша Бо поділилася власними страхами

Багатодітна мати Саша Бо пожалілася на приступи, в які раніше не вірила. Як зізналася блогерка в сторіс Instagram, тепер вона страждає від панічних атак "на 10 з 10".

За словами Олександри, це сталося на тлі постійного страху померти під час ракетних обстрілів. І розповісти про це вона вирішила після обстрілів Сум та Одеси, під час яких загинуло понад 20 людей.

"Я думала, чи ділитись цим з великою аудиторію. Вагалась, але зроблю це для того, аби підтримати кожного, хто відчуває подібне. Я раніше ніколи не сприймала всерйоз депресію, панічні атаки, тривогу. Думала, що це відбувається лише в тих, хто нічорта не робить і вже дахом їде від лінощів. І мені дуже соромно, що я так вважала", - зізналася Саша.

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Саша після обстрілу Одеси 18-го листопада вирішила розповісти про приступи паніки, які її накривають

"Панічні атаки тепер є у мене. Це раптове відчуття тепла, тремору по тілу, дуже сильного серцебиття, важкого дихання і страху. У рандомний момент. І це у мене - людини, яка не вірила, що це можливо", - зазначила вона.

"Ця війна в прямому сенсі забирає роки життя у кожного українця. Це ненормально - жити в постійному страху померти. Це ненормально - відчувати небезпеку за своїх рідних. Але ми далі в цьому живемо і стараємось адаптуватись. Але ось, що каже наш організм. Що це все йо*аний піздєц", - наголосила блогерка.

"Позавчора я не спала всю ніч, бо провела її з дитиною на паркінгу, через масовану ракетну атаку. А сьогодні я не спала, бо боялась, що це повториться. Я панікую на 10 балів з 10, і жоден психолог мені не може допомогти, бо страх втратити життя - це моє заводське налаштування. Я взагалі дивуюсь, як я ще залишилась при світлому розумі. Напевно, я тримаюсь на своїх дітях. Вони - мій промінчик сонця в цій всій темряві", - написала Саша.

Нагадаємо, раніше 29-річна Саша, яка виховує двох сині і донечку, ділилася з підписниками про те, "як не йо*нутися у материнстві".