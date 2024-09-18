"Як не йо*нутись у материнстві": Саша Бо поміркувала про розподіл обов'язків між чоловіками та жінками

Блогерка та багатодітна мама Саша Бо (Олександра Тарнавська), чиїй молодшій дитині ще немає року, відповіла своїм підписницям на актуальне і для неї, і для багатьох жінок питання: "як не йо*нутись?".

Як анонсувала 29-річна Саша, своїм дописом-відповіддю на нього у Instagram вона "відкрила скриньку пандори".

"Сьогодні мене запитали: "як не йо*нутись в материнстві?". Я відповіла, що потрібно просити допомоги, якщо її нема, і не відмовлятись від неї, коли пропонують. І що дітей роблять двоє співучасників, які зобов'язані ділити за це обов'язки та відповідальність", - почала блогерка.

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Олександра - мама двох синів і доньки

Блогерка узяла до уваги, що ситуації у всіх різні - є сім'ї, де працює лише один із батьків, є такі, де працюють обоє, а де такі, де не працюють обидва.

"Десь можна сказати, що якщо чоловік працює і він єдиний годувальник сімʼї, то в жінки немає вибору, як залишатись в декреті 24/7 і готувати їсти втомленому чоловіку. І так, я вірю в це, якщо віддати себе повністю дитині та своєму обранцю - це щирий вибір самої жінки. Але давайте згадаємо питання, яке мені задали", - зазначила Саша Бо.

"А ще краще, давайте згадаємо, що таке пологи? Це важкий процес, природній чи кесарів, не важливо. З ускладненнями чи без, це все одно шалене фізичне виснаження. Це бажання полежати хоча б днів два, щоб прийти до тями. Це гормональний збій і шторм в голові. Це стрес. Це сльози. Це страх. Це розпач і невідомість перед чимось новим... І замість того, щоб приділити жінці максимааааальну кількість уваги хоча б в перший післяпологовий місяць, її залишають один на один з немовлям зі словами "ну ти ж мама". Дитину в руки і вйо годувати грудьми кожну годину (і вночі!). І як тут не й*бнутись?", - риторично поцікавилася вона.

Блогерку запитали, "як не йо*нутись у материнстві", і вона відповіла

Тарнавська вирішила звернутися до всіх чоловіків, що її читають.

"Дорогі чоловіки, будь ласка, вмійте з гідністю нести відповідальність за власних дітей. Питайте кохану спершу про її самопочуття, чи поїла вона, чи поспала вдень хоча б годину разом з дитиною, а потім вже питайте за дитину", - закликала блогерка.

"На жаль, більшості чоловікам стає погано навіть від однієї думки провести цілий день з дитиною сам на сам. Та на щастя, чоловіки з великої букви ще не вимерли", - додала вона.

"Цінуйте своїх жінок і бережіть їх ментальне здоров'я, бо поки дитина не піде в школу, мама віддає всю себе іншій маленькій людині, поки ви будете думати, що це ніяк не відобразиться на її здоров'ї. Це на ваших стосунках відобразиться в першу чергу", - запевнила вона.

Саша з чоловіком та "співучасником"

Як відомо, Саша Бо виховує двох синів від попереднього шлюбу з блогером Ігорем Пустовітом, 8-річного Данила та 6-річного Євгена, а також 10-місячну доньку Віру від нинішнього супутника життя, Платона Тарнавського.

Нагадаємо, Олександра нерідко відверто спілкується зі своїми підписниками на такі теми, як, наприклад, її почуття провини перед дітьми або пошук балансу між роботою і материнством.