СБУ повідомила про підозру одіозному Бардашу
Служба безпеки України заочно повідомила про підозру одіозному продюсеру Юрію Бардашу, який на початку повномасштабної війни спочатку втік до Грузії, а потім перебрався до Росії.
Про це йдеться у дописі на офіційній Facebook-сторінці СБУ.
"СБУ повідомила про підозру продюсеру Юрію Бардашу, який втік до Росії та закликає до захоплення Києва і Харкова. Служба безпеки зібрала доказову базу на продюсера і музиканта Юрія Бардаша, який виправдовує війну РФ проти України", - говориться в повідомленні.
"На початку повномасштабного вторгнення він втік до Росії, де розпочав широку інформкампанію на підтримку окупантів. Для цього Бардаш регулярно публікує антиукраїнські дописи на сторінках власного Телеграм-каналу із загальною аудиторією майже 50 тис. користувачів. Серед іншого – фігурант закликає до захоплення Києва та Харкова", - зазначає СБУ.
Окрім цього, Бардаш регулярно повторює тези російської пропаганди в ефірах рупорів кремля на відеохостингу YouTube. Факти його інформаційно-підривної діяльності на користь агресора були підтверджені ініційованими Службою безпеки експертизами.
"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Бардашу про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій); чч. 1, 2 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території на порушення порядку, встановленого Конституцією України); ст. 436 (пропаганда війни); ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників)", - повідомляється в пості.
"Оскільки фігурант переховується від правосуддя на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави", - додають в СБУ.
Нагадаємо, в січні 2024-го Бардаш вихвалявся своїм російським паспортом, у якому в нього вже нове ім'я.