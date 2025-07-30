"Багато чого віддаю": Сеітаблаєв про проблеми у стосунках з дочкою, ставлення до ексдружин і нове кохання

Ахтем Сеітаблаєв заговорив про попередній розрив, стосунки з колишніми та смуток за дочкою Кадр з youtube

52-річний актор та режисер Ахтем Сеітаблаєв у розмові з Аліною Доротюк відверто розповів про стосунки з молодшою дочкою і з колишніми дружинами. Також він натякнув на новий роман.

Зі слів знаменитості, з молодшою донькою Софіє налагодити взаємини так і не вийшло. Днями він вперше за рік написав їй у соціальних мережах. Минулого разу дівчина не відповіла, але він все ж сподівається отримати вісточку.

"Поки ні. На жаль. Позавчора бачив її фото. Вона така красива і так виросла. Судячи з фото, вона зараз в Британії, в Оксфорді, така доросла вже. Я лайкнув фото, написав повідомлення, може відповість… Сподіваюся, що буде можливість налагодити (стосунки)", — поділився він.

Режисер додав, що усі його діти щомісяця автоматично отримують кошти з частини його заробітків

Також в артиста запитали, чи відчуває він потребу вибачитися перед ексдружинами. У тому числі перед продюсеркою Іванною Дядюрою. Він відповів категорично і запевнив, що його колишні жінки самі розуміють, чому їхні стосунки склалися саме так:

"Мені здається, що у нас краще б відбувалося спілкування, якщо хоча б раз за три роки повномасштабної, ну, наприклад, моя колишня дружина запитала, чи живий я взагалі. Гроші вони отримують стабільно… Єдине питання, яке я за три роки почув, це коли будуть гроші, знаючи, що я у війську… Я не тільки беру у своєму житті, я багато чого віддаю.

Ми багато чого зробили разом. Вона була продюсером, але, я перепрошую, я був режисером… Я не хлопчик, якого взяли звідкись і зробили з нього когось".

Актор запевняє, що почуття невпевненості у чоловікові може "провокувати і формувати жінка"

Ахтем розповів, що готовий давати партнерці любов, захист і підтримку, але чекатиме цього у відповідь. Він не шукає володарювання у стосунках і не хоче нікого відтінити. На його думку, саме це стало причиною його попереднього розриву з Мар'яною Боцвинюк:

"Фактично, то я (поставив крапку у попередніх стосунках). Я почав відчувати, що я тиснув. Скоріше за все, це від власної невпевненості, невіри в себе".

Ведуча поцікавилася, яке кохання шукає актор і чи є у нього дама серця зараз:

"Мені дуже подобається людина, подобаються її мізки… Звичайно зовнішня складова теж важлива. Тут брехати не потрібно, але це неабияке задоволення, коли це розумна жінка, з якою не потрібно доводити одне одному щось… Надзвичайно драйвить, коли ви можете посміятися над якимись речами, можете помовчати та довіряти один одному".

З Мар'яною він заручився у вересні 2023-го, але вже влітку 2024-го стало відомо про кризу їхніх у стосунках

Нагадаємо, у січні 2023-го Ахтем уперше став дідусем. Його донька Назли народила дівчинку. Також у режисера є син Селім, який перебуває в окупованому Криму.

До речі, про розлучення з Іванною, мамою Софіє, стало відомо у 2021 році.