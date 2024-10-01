Невже Оземпік? Гомес в елегантному чорному похизувалася помітно стрункішою фігурою. Фото
Американська співачка та актриса Селена Гомес вразила витонченим луком на кінофестивалі у Нью-Йорку.
Для виходу зірка обрала елегантну сукню по фігурі з величезним бантом та пальчатками.
Цікаво, що деякі прихильники артистки помітили її оновлену фігуру. І поки одні висловили своє захоплення, інші – поспішили закинути зірці використання Оземпіку, пише Daily Mail.
Багато кому здалось, що в порівнянні з її минулорічними виходами, різниця досить разюча. І це в той час, коли Гомес неодноразово відстоювала бодіпозитив.
Як відомо, зірка має численні проблеми зі здоров’ям. Всі вони – наслідки аутоімунної хвороби, через яку їй довелося пережити пересадку нирки.
Нагадаємо, Гомес раніше зізнавалася, що через наслідки своєї хвороби вона не зможе виносити дитину.