Невже Оземпік? Гомес в елегантному чорному похизувалася помітно стрункішою фігурою. Фото

Тетяна Сухачова 1 жовтня, 12:00

Американська співачка та актриса Селена Гомес вразила витонченим луком на кінофестивалі у Нью-Йорку.

Для виходу зірка обрала елегантну сукню по фігурі з величезним бантом та пальчатками.

Цікаво, що деякі прихильники артистки помітили її оновлену фігуру. І поки одні висловили своє захоплення, інші – поспішили закинути зірці використання Оземпіку, пише Daily Mail.

Селена Гомес у Нью-Йорку

Зірка в елегантному луці показала струнку фігуру та спровокувала чутки про використання Оземпіку

фото GETTY IMAGES

Багато кому здалось, що в порівнянні з її минулорічними виходами, різниця досить разюча. І це в той час, коли Гомес неодноразово відстоювала бодіпозитив.

Селена Гомес у 2023-му

Це артистка на кінопремії "Золотий Глобус" у 2023-му

фото GETTY IMAGES

Як відомо, зірка має численні проблеми зі здоров’ям. Всі вони – наслідки аутоімунної хвороби, через яку їй довелося пережити пересадку нирки.

Нагадаємо, Гомес раніше зізнавалася, що через наслідки своєї хвороби вона не зможе виносити дитину.

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Селена Гомес
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