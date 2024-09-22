"Не соромно": Гомес емоційно відповіла на хейт через зізнання, що не зможе виносити дитину

Юлія Леськова 22 вересня, 14:55
Селена Гомес позує для фото
Фото з Instagram Селени Гомес

Американська співачка та акторка Селена Гомес, яка раніше заявила про те, що не зможе самостійно виносити дитину, відповіла хейтерам, які звинуватили її у намаганні привернути увагу до себе.

Про це Гомес каже у ролику, який розмістили у X (Twitter) на її фанакаунті.

На ролику Селена сидить за столом на івенті "Жінки в кіно" зі своєю молодшою сестрою Грейсі.


"Я справді вірю, що є сила в тому, щоб бути вразливим і говорити людям, коли тобі потрібна допомога. Це не соромно. Так, я сказала, що у мене біполярний розлад. Тож відвали! Таке моє життя. Це те, хто я є. До біса тих, хто каже, що ти жертва. Я вважаю, що ти вижив", - сказала Селена.

Після цих слів у кімнаті прозвучали аплодисменти.

"Я хочу бути захисником жінок, і тому я поділяю це, тому мені подобається бути чесною, тому що кожен через щось відбувається. Не дозволяй нікому говорити тобі, що ти погана людина", - додала вона.

Нагадаємо, нещодавно Селена Гомес в оксамиті зацілувала свого коханого на телепремії.

До речі, якось Гомес показала фото, яким підігріла чутки про свої заручини зі своїм хлопцем, продюсером Бенні Бланко.

Як відомо, у 2017 році Селена Гомес заявила, що їй пересадили нирку. Донором стала її подруга, актриса Франсія Раїса.

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Селена Гомес
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