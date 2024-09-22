"Не соромно": Гомес емоційно відповіла на хейт через зізнання, що не зможе виносити дитину
Американська співачка та акторка Селена Гомес, яка раніше заявила про те, що не зможе самостійно виносити дитину, відповіла хейтерам, які звинуватили її у намаганні привернути увагу до себе.
Про це Гомес каже у ролику, який розмістили у X (Twitter) на її фанакаунті.
На ролику Селена сидить за столом на івенті "Жінки в кіно" зі своєю молодшою сестрою Грейсі.
"Я справді вірю, що є сила в тому, щоб бути вразливим і говорити людям, коли тобі потрібна допомога. Це не соромно. Так, я сказала, що у мене біполярний розлад. Тож відвали! Таке моє життя. Це те, хто я є. До біса тих, хто каже, що ти жертва. Я вважаю, що ти вижив", - сказала Селена.
Після цих слів у кімнаті прозвучали аплодисменти.
"Я хочу бути захисником жінок, і тому я поділяю це, тому мені подобається бути чесною, тому що кожен через щось відбувається. Не дозволяй нікому говорити тобі, що ти погана людина", - додала вона.
Нагадаємо, нещодавно Селена Гомес в оксамиті зацілувала свого коханого на телепремії.
До речі, якось Гомес показала фото, яким підігріла чутки про свої заручини зі своїм хлопцем, продюсером Бенні Бланко.
Як відомо, у 2017 році Селена Гомес заявила, що їй пересадили нирку. Донором стала її подруга, актриса Франсія Раїса.