Відривайся як Гендальф: 85-річний Ієн МакКеллен потусив у популярному гейклубі Лондона. Фото

Зірка "Володаря перснів", "Хоббіта" та "Людей Ікс" сер Ієн МакКеллен Фото Getty Images

Британський актор Ієн МакКеллен у свої 85 років тямить у веселощах та вміє дати лиха закаблукам. Зірка "Володаря перснів" днями підкорив танцпол лондонського чоловічого гейклубу Roast.

Сер Ієн не робив спроб залишитися інкогніто і попозував для фото з іншими гостями закладу.

"Усі були ошелешені, коли побачили його на танцполі", - зізнався один із присутніх, пише Daily Mail.

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"Сер Ієн дуже добре проводив час, насолоджуючись атмосферою вечірки. Здавалося, його ніщо у світі не турбує", - додав він.

Варто зазначити, що в червні МакКеллен просто з вистави потрапив до лікарні. Впавши зі сцени, актор дістав перелам зап'ястка і травму хребта. Тож те, що він уже достатньо одужав, щоби відриватися у клубі, стало великої втіхою для шанувальників.

Зі слів очевидців, гості гейклубу підходили до "гея Гендальфа", щоби висловити йому свої добрі побажання.

Як відомо, сер Ієн здійснив камінгаут в віці 49 років та вважає це переламним моментом свого життя. Актор заявляє, що насправді "половина Голлівуду - геї", але донедавна кіноіндустрія була дуже гомофобною, так само, як у ній панували расизм та сексизм.



