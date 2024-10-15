Відривайся як Гендальф: 85-річний Ієн МакКеллен потусив у популярному гейклубі Лондона. Фото
Британський актор Ієн МакКеллен у свої 85 років тямить у веселощах та вміє дати лиха закаблукам. Зірка "Володаря перснів" днями підкорив танцпол лондонського чоловічого гейклубу Roast.
Сер Ієн не робив спроб залишитися інкогніто і попозував для фото з іншими гостями закладу.
"Усі були ошелешені, коли побачили його на танцполі", - зізнався один із присутніх, пише Daily Mail.
"Сер Ієн дуже добре проводив час, насолоджуючись атмосферою вечірки. Здавалося, його ніщо у світі не турбує", - додав він.
Варто зазначити, що в червні МакКеллен просто з вистави потрапив до лікарні. Впавши зі сцени, актор дістав перелам зап'ястка і травму хребта. Тож те, що він уже достатньо одужав, щоби відриватися у клубі, стало великої втіхою для шанувальників.
Зі слів очевидців, гості гейклубу підходили до "гея Гендальфа", щоби висловити йому свої добрі побажання.
Як відомо, сер Ієн здійснив камінгаут в віці 49 років та вважає це переламним моментом свого життя. Актор заявляє, що насправді "половина Голлівуду - геї", але донедавна кіноіндустрія була дуже гомофобною, так само, як у ній панували расизм та сексизм.
Крістен Стюарт, кузен Єлизавети II та член клану Кардашян: 5 найвідоміших камінг-аутів серед зірок
"Мене нарешті прийняла мама": продюсер "Голосу країни" Завадюк розповів, як змінилося його життя після камінг-ауту
У день народження зіркової мами: 33-річна донька Меріл Стріп здійснила камінгаут та представила свою кохану
"Моє серце наповнене коханням": донька Мозгової здійснила камінг-аут та пристрасно поцілувалася з коханою. Відео