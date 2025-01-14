"Неймовірна": Притула привітав дружину з днем народження та показав її з донечками. Фото
Колишній шоумен, волонтер Сергій Притула привітав із днем народження свою дружину Катерину, адресувавши їй допис у Instagram.
Він опублікував архівне фото коханої з доньками, 7-річною Соломією та 4-річною Стефанією, зроблене на Пейзажній алеї в Києві.
"З Днем Народження, неймовірна! Нехай життя буде багатим на позитивні емоції та яскраві кольори, як на цьому фото! Усі хлопці та дівчата нашої сім'ї дякують тобі за щоденну турботу і велике любляче серце!!!", - написав Сергій.
"А про наші стосунки можу сказати одним реченням. Найкраще що могло трапитись у моєму житті - трапилось;)))! Кохаю! Будь нам усім здорова і щаслива!", - побажав він.
Як відомо, Катерина - друга дружина Сергія Притули. ТаблоID розповідав історію стосунків цієї пари, яка познайомилася під час роботи на "Новому каналі".
Нагадаємо, в жовтні своє 16-річчя відсвяткував син Притули від першого шлюбу, Дмитро. Волонтер тоді показав рідкісне фото з первістком.
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