Шакіра у силіконовому бра, сукні з бантів та на руках у чоловіків прикрасила собою іспанський глянець

Колумбійська співачка Шакіра приміряла низку нових зухвалих образів для фотосесії, що прикрасила листопадовий номер GQ Spain.

47-річна зірка, зокрема, попозувала в екстравагантній сукні з чорних бантів, лискучому корсеті з міні та в частково прозорому бра з силікону.

47-річна зірка своїм юним виглядом продовжує кидати виклик невблаганності часу

У інтерв'ю Шак говорила про те, як музика стала її способом горювання та допомогла їй пережити розрив із Жераром Піке та про любов до Іспанії, яка лишиться в її серці, хай болісні спогади і змусили перебратися до Америки.

До речі, Піке, котрий, на відміну від колишньої, мало говорить про їхнє розставання, якраз днями дав рідкісний коментар про своє особисте життя, запевнивши, що дуже щасливий. Він натякнув, що не все, що про нього дехто розказує, правда.

"...Правда, те, що відбувається чи трапляється, не оповідається так, як було. Я це не в змозі контролювати. Найкраще те, що зрештою мене оточують мої, рідні, друзі, люди, які справді мене знають. Вони знають, який ти і що робиш, і це дає мені величезний спокій", - цитує спортсмена Daily Mail.

Як відомо, причиною розриву Шакіри та Піке, які були разом 11 років і мають двох спільних синів, стала інша жінка, така собі Клара Чіа. По 25-річній подружці Жерара, як і по ньому самому, ображена артистка теж добряче проїхалася у своєму "альбомі помсти".















