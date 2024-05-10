Шанси України на перемогу в Євробаченні 2024: як змінилися прогнози букмекерів після двох півфіналів

Тамара Кудрявченко 10 травня, 12:43

Після двох півфіналів Євробачення 2024, які відбулися 7 та 9 травня у Мальме, шанси українських конкурсанток alyona alyona & Jerry Heil на перемогу трішки зменшилися.

Принаймні так кажуть прогнози букмекерів, у таблиці яких Україна опустилася з 4 на 6 місце.

Так виглядає перша 10-ка за прогнозами букмекерів після двох півфіналів Євробачення

Так виглядає перша 10-ка за прогнозами букмекерів після двох півфіналів Євробачення

Перемогу у цьогорічному конкурсі, як і раніше, пророкують представнику з Хорватії. Друге місце наразі віддають Ізраїлю, а третє - Швейцарії. На четвертому тепер Ірландія, а 5-те місце прогнозують Франції.


Крім того, стало відомо, що у фіналі alyona alyona & Jerry Heil виступатимуть під номером 2.

Нагадаємо, гранд-фінал Євробачення відбудеться 11-го травня. У ньому змагатимуться 26 країн. Де і коли дивитися та як голосувати, читайте тут.

Читайте також:

Євробачення-2024: де і коли дивитися та як голосувати

"Хотіла, щоб це було феєрично": Jerry Heil травмувалася під час виступу у півфіналі Євробачення

"Літній табір": alyona alyona та Jerry Heil про враження від Євробачення і реакцію публіки на їхній виступ у 1-му півфіналі

Євробачення alyona alyona jerry heil
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів