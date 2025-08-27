28-річний син Майкла Джексона оголосив про заручини. Фото
Донька покійного американського співака Майкла Джексона, Періс не так давно розірвала стосунки зі своїм нареченим. А от її старший брат, Принц, навпаки, готується вирушити до вівтаря.
Про свої заручини з дівчиною, яку звати Моллі Ширманг, 28-річний парубок оголосив у Instagram, виклавши серію спільних фото.
"Вісім років минуло, вічність попереду. Ми з Моллі провели разом багато часу та створили неймовірні спогади. Ми подорожували світом, вивчилися і дуже подорослішали разом. Я з нетерпінням чекаю цього нового розділу нашого життя, коли ми продовжуємо дорослішати і створювати прекрасні спогади. Люблю тебе, мала", - написав Принц.
Як відомо, в Майкла Джексона, який пішов із життя в 2009-му році, є ще один син, Біджі, якому зараз 23. Його виносила сурогатна мати, тоді як Принц та Періс народилися від шлюбу артиста з медсестрою Деббі Роу.
Нагадаємо, багатомільйонну спадщину попкороля його нащадки отримають лише після досягнення 33 років, і не всю одразу.
