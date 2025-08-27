28-річний син Майкла Джексона оголосив про заручини. Фото

Старший син Майкла Джексона оголосив про заручини та показався зі своєю нареченою

Донька покійного американського співака Майкла Джексона, Періс не так давно розірвала стосунки зі своїм нареченим. А от її старший брат, Принц, навпаки, готується вирушити до вівтаря.

Про свої заручини з дівчиною, яку звати Моллі Ширманг, 28-річний парубок оголосив у Instagram, виклавши серію спільних фото.

Принц і Моллі разом уже 8 років

"Вісім років минуло, вічність попереду. Ми з Моллі провели разом багато часу та створили неймовірні спогади. Ми подорожували світом, вивчилися і дуже подорослішали разом. Я з нетерпінням чекаю цього нового розділу нашого життя, коли ми продовжуємо дорослішати і створювати прекрасні спогади. Люблю тебе, мала", - написав Принц.

Це пара із 95-річною Кетрін Джексон, Майкловою мамою

Первісток Джексона готується вирушити до вівтаря

Як відомо, в Майкла Джексона, який пішов із життя в 2009-му році, є ще один син, Біджі, якому зараз 23. Його виносила сурогатна мати, тоді як Принц та Періс народилися від шлюбу артиста з медсестрою Деббі Роу.

Нагадаємо, багатомільйонну спадщину попкороля його нащадки отримають лише після досягнення 33 років, і не всю одразу.