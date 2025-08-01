Донька Майкла Джексона з'явилася на публіці в сльозах та оголосила про розрив із нареченим
Єдина дочка покійного співака Майкла Джексона, Періс Джексон оголосила, що її заручини з продюсером Джастіном "Блю" Лонгом скасовано.
Про це вона повідомила у своєму блозі в X після того, як папараці зазнімкували її зі сльозами в Малібу. Тоді у мережі почали пліткувати, що дівчина знову зловживає наркотиками.
"Це сльози після розриву, не вигадуйте зайвого", — написала вона у відповідь на фото, де виглядала сумною та пригніченою.
Ще на початку липня 37-річна зірка ділилася зворушливими фото з Лонгом під час свого музичного туру. Вони разом обіймалися після виступу.
Їхній роман тривав із 2022 року, а в грудні 2024-го Періс оголосила про заручини, опублікувавши фото з романтичного моменту.
У січні спадкоємиця Джексона відсвяткувала п'ять років тверезості після боротьби з алкогольною та наркотичною залежністю.
Нагадаємо, декілька років тому Періс зізнавалася, що її приваблюють і чоловіки, і жінки. Якось вона мала романтичні стосунки з Карою Делевінь. А ще співачка і акторка відома своєю епатажністю і любов'ю до оголених фото.
До речі, дівчина та її брати, Принц і Біджі ще не скоро отримають багатомільйонний спадок, який їм залишив зірковий батько.