Донька Майкла Джексона з'явилася на публіці в сльозах та оголосила про розрив із нареченим

Дочка Майкла Джексона оголосила, що розірвала заручини з коханим Фото instagram

Єдина дочка покійного співака Майкла Джексона, Періс Джексон оголосила, що її заручини з продюсером Джастіном "Блю" Лонгом скасовано.

Про це вона повідомила у своєму блозі в X після того, як папараці зазнімкували її зі сльозами в Малібу. Тоді у мережі почали пліткувати, що дівчина знову зловживає наркотиками.

Paris Jackson was seen emotional in Malibu, just weeks after her father's anniversary and latest backlash. Sending support as she navigates public pressure during a tough time. https://t.co/MYRWj1Vc1y pic.twitter.com/mCgeFM1zSo — Ethan Kwan (@edgePul5e) July 26, 2025

"Це сльози після розриву, не вигадуйте зайвого", — написала вона у відповідь на фото, де виглядала сумною та пригніченою.

Paris Jackson sparks concern as she appears to cry during solo walk weeks after dad Michael's death anniversary https://t.co/lJLy1QrHXg — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 23, 2025

Ще на початку липня 37-річна зірка ділилася зворушливими фото з Лонгом під час свого музичного туру. Вони разом обіймалися після виступу.

Цього літа парочка ще була разом Фото instagram

Їхній роман тривав із 2022 року, а в грудні 2024-го Періс оголосила про заручини, опублікувавши фото з романтичного моменту.

У січні спадкоємиця Джексона відсвяткувала п'ять років тверезості після боротьби з алкогольною та наркотичною залежністю.

Колишні закохані виглядали щасливими на спільному відпочинку, але заручини все-таки скасували

Нагадаємо, декілька років тому Періс зізнавалася, що її приваблюють і чоловіки, і жінки. Якось вона мала романтичні стосунки з Карою Делевінь. А ще співачка і акторка відома своєю епатажністю і любов'ю до оголених фото.

До речі, дівчина та її брати, Принц і Біджі ще не скоро отримають багатомільйонний спадок, який їм залишив зірковий батько.