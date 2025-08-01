Донька Майкла Джексона з'явилася на публіці в сльозах та оголосила про розрив із нареченим

Карина Тімкова - 1 серпня, 11:30
Дочка Майкла Джексона розлучилася з нареченим

Дочка Майкла Джексона оголосила, що розірвала заручини з коханим

Фото instagram

Єдина дочка покійного співака Майкла Джексона, Періс Джексон оголосила, що її заручини з продюсером Джастіном "Блю" Лонгом скасовано.

Про це вона повідомила у своєму блозі в X після того, як папараці зазнімкували її зі сльозами в Малібу. Тоді у мережі почали пліткувати, що дівчина знову зловживає наркотиками.


"Це сльози після розриву, не вигадуйте зайвого", — написала вона у відповідь на фото, де виглядала сумною та пригніченою.

Ще на початку липня 37-річна зірка ділилася зворушливими фото з Лонгом під час свого музичного туру. Вони разом обіймалися після виступу.

Дочка Майкла Джексона оголосила про розтавання з нареченим

Цього літа парочка ще була разом

Фото instagram

Їхній роман тривав із 2022 року, а в грудні 2024-го Періс оголосила про заручини, опублікувавши фото з романтичного моменту.

У січні спадкоємиця Джексона відсвяткувала п'ять років тверезості після боротьби з алкогольною та наркотичною залежністю.

Дочку Майкла Джексона помітили у сльозах після скасування заручин

Колишні закохані виглядали щасливими на спільному відпочинку, але заручини все-таки скасували

Нагадаємо, декілька років тому Періс зізнавалася, що її приваблюють і чоловіки, і жінки. Якось вона мала романтичні стосунки з Карою Делевінь. А ще співачка і акторка відома своєю епатажністю і любов'ю до оголених фото.

До речі, дівчина та її брати, Принц і Біджі ще не скоро отримають багатомільйонний спадок, який їм залишив зірковий батько.

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