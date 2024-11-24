"Абсолютна імпровізація": син Потапа та Горової поділився, з ким і де святкуватиме Новий рік та Різдво

Фото з Instagram Потапа

Спільний син репера Потапа та продюсерки Ірини Горової, 16-річний Андрій поділився планами на період новорічних свят. Юнак планує провести час із родиною.

За словами Андрія, Різдво він святкуватиме з мамою та сестрою.

"Різдво я святкуватиму з матусею. А Новий рік - з татом", - сказав Андрій в коментарі ТСН.

Реклама:

За його словами, святкування Нового року з татом - це завжди імпровізація.

"Кожен Новий рік – це щось нове, бо це абсолютна імпровізація. Ми ніколи його не плануємо й завжди виходить чудово", - додав син репера.

Родина дійсно збирається разом кожного новорічного періоду Фото з Instagram Ірини Горової

До речі, поділився він й сімейними традиціями на новорічні свята.

"З традицій – збиратися всією сім'єю разом. Ось сестра зараз у Польщі. А кожного Різдва ми збираємося, святкуємо з моєю сестрою. А до тата їду в Іспанію", - зазначив хлопець.

Андрій також розповів про своє особисте життя й зізнався, що його серце вільне, але є дівчина, яка йому подобається.

Нагадаємо, раніше Ірина Горова ділилася світлиною, на якій син тримає її на руках.

Як відомо, минулого року Горова публікувала фото з дітьми коло новорічної ялинки.