Помінялися ролями: 16-річний син Потапа і Горової потримав маму на руках задля кумедного фото

Фото з Instagram Ірини Горової

Продюсерка Ірина Горова, яка нещодавно показувала, як починає кожен свій ранок, замилувала фото зі своїм 16-річним сином Андрієм від колишнього чоловіка, репера Потапа.

Світлиною вона поділилася у своєму Instagram.

На кадрі, Андрій у домашньому одязі тримає на руках Ірину. Горова обнімає сина за шию та пригортається до нього.

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Тепер не Ірина носить сина на руках, а навпаки

Нагадаємо, якось Ірина Горова розповіла, що її син часто спілкується зі своїм батьком і у них хороші стосунки.

Як відомо, у Ірини є ще старша донька - 27-річна Наталія від першого шлюбу.