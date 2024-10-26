Помінялися ролями: 16-річний син Потапа і Горової потримав маму на руках задля кумедного фото
Продюсерка Ірина Горова, яка нещодавно показувала, як починає кожен свій ранок, замилувала фото зі своїм 16-річним сином Андрієм від колишнього чоловіка, репера Потапа.
Світлиною вона поділилася у своєму Instagram.
На кадрі, Андрій у домашньому одязі тримає на руках Ірину. Горова обнімає сина за шию та пригортається до нього.
Нагадаємо, якось Ірина Горова розповіла, що її син часто спілкується зі своїм батьком і у них хороші стосунки.
Як відомо, у Ірини є ще старша донька - 27-річна Наталія від першого шлюбу.
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