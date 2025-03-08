Різниця у тиждень та різні причини смерті: експерти встановили, що сталося з Джином Гекменом та Бетсі Аракавою

Джин Гекман та Бетсі Аракава на червоній доріжці Фото Getty Images

У США повідомили причини смерті 95-річного легендарного актора та дворазового лауреата "Оскара" Джина Гекмена, та його дружини, 65-річної піаністки Бетсі Аракави, яких 26 лютого знайшли мертвими у власному будинку.

Про це пише видання Page Six.

За даними експертиз, смерть Бетсі настала внаслідок хантавірусного легеневого синдрому (рідкісне зоонозне вірусне захворювання, - ред), пов'язаного з гризунами.

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Під час розслідування смерті зіркового подружжя виявили, що гризуни проникли до будинку Гекмена та Аракави, що й могло призвести до поширення вірусу.

Однак тест на вірус у Джина виявився негативним. Разом із тим, згідно з результатами розтину, причиною смерті актора стала гіпертонічна та атеросклерозна серцево-судинна хвороба, також у нього була прогресуюча хвороба Альцгеймера.

Під час розслідування також було встановлено, що Гекмен провів тиждень у будинку з мертвою дружиною.

За словами головного судово-медичного експерта штату Нью-Мексико Хізер Джарелл, цілком можливо, що актор навіть не знав про смерть своєї дружини, враховуючи його психічний стан.

Також разом з подружжям у будинку виявили мертвою одну з трьох їхніх собак. Експерти припускають, що чотирилапий помер від голоду та зневоднення.

Як відомо, слідчі припустили, що смерть Джина Гекмена та Бетсі Аракави була досить підозрілою, тож проводили ретельне розслідування. Першою версією правоохоронців було отруєння чадним газом.