"Не встигла евакуюватися": Гарнер повідомила про смерть близької людини через пожежі у Лос-Анджелесі

Фото з Instagram Дженніфер Гарнер

Масштабні пожежі, які вирують у Лос-Анджелесі вже кілька днів, встигли забрати життя щонайменше 10 осіб. Серед них, на жаль, виявилася й подруга американської акторки Дженніфер Гарнер.

Про це пише видання Page Six.

Зазначається, що подруга Гарнер була разом із нею у церковній спільноті.

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"Я втратила подругу, і це для нашої церкви дуже чуттєво. Я втратила подругу, бо вона не встигла евакуюватися вчасно", - сказала акторка.

Дженніфер додала, що дуже переймається за всіх своїх друзів, які змушені були покидати свої домівки, тікаючи від полум'я.

"Я, навіть не замислюючись, можу написати список зі 100 друзів, які втратили будинки. Тут раніше було голосно, гралися діти", - зазначила акторка.

Акторка також зазначила, що почувається "майже винною" у тому, що її будинок вцілів.

Як відомо, свої домівки у нищівному вогні втратили вже Періс Хілтон, Ентоні Хопкінс, а Бен Аффлек та Шер змушені були терміново евакуйовуватися зі своїх будинків.

До речі, вогонь вже повільно просувається до будинку українського хореографа Максима Чмерковського.