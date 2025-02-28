Слідчі визнали підозрілими смерті Гекмена та його дружини: що відомо

Тіла оскароносного актора та його дружини були знайдені в їхньому домі 26-го лютого Фото Getty Images

Причина раптової смерті зірки Голлівуду Джина Гекмена та його дружини, піаністки Бетсі Аракави поки залишається нерозгаданою. Одна з поширених версій, що подружжя вбив витік чадного газу, поки не підтвердилася.

Також, як повідомив речник офісу шерифа Санта-Фе Деніс Авіла, на тілах 95-річного чоловіка і 64-річної жінки немає вогнепальних чи ще якихось ран, пише АР.

За попередніми висновками слідчих, ці смерті "за своїм характером є достатньо підозрілими для того, щоби вимагати ретельного вивчення та розслідування".

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До служби 911 зателефонував робітник, який навідався до оселі Гекмена та Аракави й через вікно побачив одне з тіл.

Гекмен та Аракава були одружені понад 30 років Фото Getty Images

Джин лежав у передпокої, поруч із ним - його окуляри та тростина. Мертва Бетсі перебувала в ванній кімнаті. Біля голови жінки був обігрівач, який міг перекинутися, коли вона раптово впала. На підлозі були розсипані пігулки. В тому ж приміщенні лежала й мертва вівчарка. Ще двоє собак подружжя було знайдено живими і здоровими: одного в будинку, коло мертвої хазяйки, другого - надворі.

Як повідомляє Daily Mail, тіло Аракави вже почало розкладатися, голова жінки була роздута, а кінцівки мали ознаки муміфікації.

"Ознак боротьби не було. Не було ознак того, що з будинку щось пропало чи було не на місці, розумієте, якби там стався злочин, були би ознаки", - зазначив під час пресконференції шериф Адан Мендоза.

Поліція має підозри, що Гекмен та Аракава могли померти від отруєння якимось газом, але газова та пожежна служби перевірили дім і не зафіксували жодного витоку. Результатів розтину тіл поки немає.

Джин Гекмен завершив свою кінокар'єру в 2004-му році Фото AFP via Getty Images

За словами робітників, вони рідко бачили Джина та Бетсі і востаннє спілкувалися з ними тижні два тому.

Одна з дочок актора, 58-річна Леслі Енн Гекмен повідомила, що вже декілька місяців не говорила з батьком та мачухою, але запевнила, що здоров'я Джина було в порядку, пише Page Six.

"Він любив займатися пілатесом та йогою, він продовжував робити це кілька разів на тиждень. Тож у нього було добре здоров'я", - сказала жінка.

"У них був чудовий шлюб. Тим, що він залишався серед живих, я завдячую його дружині, Бетсі. Вона дуже, дуже добре про нього піклувалася і завжди слідкувала за його здоров'ям. Я дуже це ціную, і мене дуже засмутила її смерть", - зазначила Леслі Енн.

Музикантка була другою дружиною Гекмена. Від першого шлюбу в актора є троє дітей Фото Getty Images

Водночас жінка зізналася, що смерть батька, враховуючи його поважний вік, не стала для неї страшним шоком.

Нагадаємо, в 2023-му році під час прогулянки в горах зник зірка "Декстера" Джуліан Сендз. Тіло актора було знайдено п'ять місяців по тому.

Як відомо, через майже 50 років після смерті актора Брюса Лі в лікарів з'явилася версія, що могло вбити зірку бойовиків.