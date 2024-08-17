Відчайдушні пошуки "дози", участь лікарів та 8 ін'єкцій на день: хто зізнався у причетності до смерті Меттью Перрі і якими були останні тижні його життя

Фото з Instagram Меттью Перрі

Американський актор Меттью Перрі, який пішов з життя у жовтні минулого року, останні тижні був сильно залежним від ін'єкцій кетаміну (анестезуючий препарат, який лікарі іноді призначають при депресії, - ред.) і готовий був віддати за нього чималі гроші. Саме цим і скористалися п'ятеро обвинувачених у його смерті.

На момент смерті у крові актора була кількість кетаміну, яка еквівалентна загальному наркозу перед операцією.

Як пише видання The New York Times, коли лікарі відмовилися збільшувати дозування кетаміну, актор почав шукати препарат в інших місцях, доручивши це одному із підозрюваних - персональному помічнику Кеннету Івамасі, котрий познайомився з іншою обвинуваченою - наркодилеркою, "королевою кетаміну" Джасвін Сангха.

Реклама:

Десь в той же час лікар Сальвадор Пласенсія, який спочатку відмовив Перрі у збільшенні дозування, разом зі своїм другом Марком Чавесом, ще одним медиком, придумали план збагачення. А саме - Чавес протягом місяця передавав Меттью Перрі через Пласенсію і помічника 22 ампули кетаміну. А сам лікар актора, своєю чергою, у вересні мінімум сім разів передав йому препарат та інструктував помічника, як правильно робити ін'єкції.

Перрі став знову залежним після лікування депресії та тривожного розладу

За кетамін та послуги Пласенсії Перрі заплатив щонайменше 55 тисяч доларів. За одну ампулу препарату актор платив 2 тисячі доларів, тоді як справжня його ціна - 12 доларів за ампулу.

До речі, Пласенсія і сам вводив зірці "Друзів" кетамін. Вперше це сталося на парковці біля акваріума в Лонг-Біч. Лікар на задньому сидінні свого автомобіля ввів Перрі препарат і передав йому ще кілька ампул.

Вдруге це сталося вдома в Меттью, після того, як він повернувся з лікарні, де вже отримав дозу кетаміну. Лікар прийшов у маєток актора, вколов йому велику дозу препарату, після чого Перрі "застиг" - не міг рухатися, говорити, а його тиск сильно підвищився. Тоді особистий помічник та лікар перенесли актора на диван й домовилися більше такі дози йому не вводити. Але при цьому останній продовжував пропонувати зірці кетамін.

Вже в жовтні 2023 актор та його помічник почали шукати додаткове джерело отримання препарату й вийшли на дилера Еріка Флемінга, який є 5-тим обвинуваченим у справі. Флемінг написав актору, що готовий надати йому кетамін "по хорошій ціні", але за умови, що отримає плату за посередництво.

Добувати препарати Перрі допомагав особистий помічник

Зазначається, що Флемінг пропонував Перрі кетамін, який використовують ветлікарі, як транквілізатор для тварин. Він навіть надсилав актору скріни листування з "королевою кетаміну", яка запевняла, що даний препарат "чудовий товар" і без нього "вона б втратила свій бізнес". Однак Меттью відмовився, зазначивши, що його цікавить "немаркований" кетамін, а не "конячі версії".

Тоді дилер знайшов для актора інший препарат та продав його за 180 доларів. Вже 14 жовтня Перрі купив у Флемінга ще 25 ампул за 5,5 тисяч доларів і ще 500 доларів він заплатив за послуги посередника. Через десять днів дилер привіз актору чергові 25 ампул анестетика та льодяники з кетаміном, як бонус від "королеви наркодилерів".

За даними CNN, в останні дні перед смертю акторові робили по шість-вісім ін'єкцій в день. В день загибелі Перрі отримав перший укол о 8:30 ранку, потім другий через чотири години і третій - ще через 40 хвилин. Останній раз актор попросив помічника дати йому дозу побільше та підготувати джакузі. Тоді Івамаса буцімто пішов у своїх справах, а коли повернувся, Меттью був уже мертвий.

Помічник заховав всі шприци та ампули з кетаміном, які залишилися у будинку, та зателефонував Флемінгу. Всі дози, які отримав актор у день смерті були товаром, яким торгувала "королева кетаміну" Сангха.

У той же день жінка попросила дилера видалити листування з нею у месенжері Signal, а він у свою чергу запитав, як довго препарат виводиться з організму.

До речі, що з п'яти підозрюваних на співпрацю з слідством та визнання провини пішло лише троє з фігурантів: помічник Івамаса, лікар Марк Чавес та дилер Ерік Флемінг. Натомість "королева кетаміну" Джасвін Сангха та лікар Сальвадор Пласенсія себе винними не вважають. Ба більше, адвокати лікаря заявили, що всі ін'єкції Меттью Перрі робилися законно і згідно медичних рекомендацій.

Як відомо, за результатами розтину офіційною причиною смерті зірки "Друзів" був "гострий вплив кетаміну" та "утоплення".

Нагадаємо, Меттью Перрі не приховував, що мав проблеми з наркотиками та алкоголем. Незадовго до смерті актор видав мемуари про багаторічну боротьбу з залежностями.