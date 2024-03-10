Колишня Меттью Перрі вимагає перегляду справи про його смерть

Колишня дівчина актора Меттью Перрі, який помер у жовтні 2023 року, Кейті Едвардс хоче, аби справу про його смерть переглянули.

Про це пише видання Mirror.

Едвардс вважає, що всі деталі смерті 54-річного зірки "Друзів" під час слідства не були розкриті. На її думку, медичний персонал, який приходив до нього додому, має понести покарання.

"Це потрібно переглянути ще раз. Я знаю, що він приймав від 40 до 50 доз вікодину (сильне знеболювальне, - ред.) вдень. Його він отримував від медсестри, яка приносила препарат до нього додому. Він міг змусити людей робити те, що йому потрібно", - сказала Кейті.

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Меттью та Кейті зустрічалися протягом 5 років (з 2006 по 2011 роки). Вона працювала його асистенткою Фото Instagram Меттью Перрі

Зі слів Едвардс, коли вони зустрічалися у 2006 році, Меттью просив її принести йому наркотики, а натомість обіцяв заплатити 5 тисяч доларів.

"Йому важко сказати "ні". Саме тому я хочу, аби все ще раз перевірили, чи не було у нього угоди у нього з кимось із них, аби йому приносили кетамін", - додала Кейті.

Також колишня Перрі закликала керівників премії "Оскар" вшанувати його пам'ять на церемонії вручення нагород.

"Я знаю, що Меттью було б дуже важливо, якби він отримав певну честь на "Оскарі", - зазначила Едвардс.

Нагадаємо, за результатами судово-медичної експертизи смерть Меттью Перрі настала через гострий вплив кетаміну та утоплення.

Як відомо, після смерті актора у ЗМІ почали поширювати інформацію про те, що Перрі жорстоко поводився зі своїми жінками.



