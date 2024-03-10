Колишня Меттью Перрі вимагає перегляду справи про його смерть
Колишня дівчина актора Меттью Перрі, який помер у жовтні 2023 року, Кейті Едвардс хоче, аби справу про його смерть переглянули.
Про це пише видання Mirror.
Едвардс вважає, що всі деталі смерті 54-річного зірки "Друзів" під час слідства не були розкриті. На її думку, медичний персонал, який приходив до нього додому, має понести покарання.
"Це потрібно переглянути ще раз. Я знаю, що він приймав від 40 до 50 доз вікодину (сильне знеболювальне, - ред.) вдень. Його він отримував від медсестри, яка приносила препарат до нього додому. Він міг змусити людей робити те, що йому потрібно", - сказала Кейті.
Зі слів Едвардс, коли вони зустрічалися у 2006 році, Меттью просив її принести йому наркотики, а натомість обіцяв заплатити 5 тисяч доларів.
"Йому важко сказати "ні". Саме тому я хочу, аби все ще раз перевірили, чи не було у нього угоди у нього з кимось із них, аби йому приносили кетамін", - додала Кейті.
Також колишня Перрі закликала керівників премії "Оскар" вшанувати його пам'ять на церемонії вручення нагород.
"Я знаю, що Меттью було б дуже важливо, якби він отримав певну честь на "Оскарі", - зазначила Едвардс.
Нагадаємо, за результатами судово-медичної експертизи смерть Меттью Перрі настала через гострий вплив кетаміну та утоплення.
Як відомо, після смерті актора у ЗМІ почали поширювати інформацію про те, що Перрі жорстоко поводився зі своїми жінками.
"Дякую за твоє відкрите серце": Ліза Кудроу адресувала слова прощання Меттью Перрі
"Дарував світу дуже багато радості": сім'я Меттью Перрі зробила гірку заяву після раптової смерті актора
"Брехав, що був "чистим": друг Меттью Перрі розповів про справжній стан актора в останні тижні життя