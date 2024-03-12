"Колишня його мрії": ім'я однієї з ексдівчат Меттью Перрі виявилося в його заповіті
Американський актор Меттью Перрі, який ніколи не був одружений та не лишив по собі дітей, раптово пішовши з життя в віці 54 років, включив до заповіту дуже особливу для себе людину.
Однією зі спідкоємиць зірки "Друзів" стала така собі Рейчел Данн, із якою він зустрічався в 2003-2005-му роках.
У своїх мемуарах Меттью згадував її як "колишню його мрії". Про це пише Daily Mail.
Згідно з документами, які отримали ЗМІ, Рейчел, а також батьки Меттью та його молодша сестра по матері, Кейтлін вказані у заповіті як бенефіціари трастового фонду "Alvy Singer Living Trust", свого часу заснованого актором та названого на честь Елві Сінгера, героя фільму Вуді Аллена "Енні Голл".
Заповіт Перрі написав у 2009-му році. Цікаво, що актор вказав, що жоден із його нащадків не повинен отримати його статки. Як ми вже знаємо, він їх так і не завів.
Особисте майно актора, яке після його смерті, за його розпорядженням, переходить до трастового фонду, оцінюється в понад 1 мільйон доларів. Ця сума - лише те, чого не було у трастовому фонді за життя Перрі. В цілому ж фінансові надбання актора буцімто є набагато соліднішими - імовірно, мова йде про 120 мільйонів.
Нагадаємо, в 2022-му році Меттью Перрі зізнався, що близько 9 мільйонів доларів витратив, щоби позбутися наркотичної та алкогольної залежності. Щоправда, вже після смерті зірки один із його друзів заявив, що Меттью брехав і насправді так і не став "чистим".