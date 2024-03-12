"Колишня його мрії": ім'я однієї з ексдівчат Меттью Перрі виявилося в його заповіті

Американський актор Меттью Перрі, який ніколи не був одружений та не лишив по собі дітей, раптово пішовши з життя в віці 54 років, включив до заповіту дуже особливу для себе людину.

Однією зі спідкоємиць зірки "Друзів" стала така собі Рейчел Данн, із якою він зустрічався в 2003-2005-му роках.

У своїх мемуарах Меттью згадував її як "колишню його мрії". Про це пише Daily Mail.

Рейчел та Меттью були разом близько двох років та розійшлися "без драм", коли актор вирішив, що йому настав час сфокусуватися на своєму шляху до тверезості Фото Getty Images

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Згідно з документами, які отримали ЗМІ, Рейчел, а також батьки Меттью та його молодша сестра по матері, Кейтлін вказані у заповіті як бенефіціари трастового фонду "Alvy Singer Living Trust", свого часу заснованого актором та названого на честь Елві Сінгера, героя фільму Вуді Аллена "Енні Голл".

Заповіт Перрі написав у 2009-му році. Цікаво, що актор вказав, що жоден із його нащадків не повинен отримати його статки. Як ми вже знаємо, він їх так і не завів.

Особисте майно актора, яке після його смерті, за його розпорядженням, переходить до трастового фонду, оцінюється в понад 1 мільйон доларів. Ця сума - лише те, чого не було у трастовому фонді за життя Перрі. В цілому ж фінансові надбання актора буцімто є набагато соліднішими - імовірно, мова йде про 120 мільйонів.

Нагадаємо, в 2022-му році Меттью Перрі зізнався, що близько 9 мільйонів доларів витратив, щоби позбутися наркотичної та алкогольної залежності. Щоправда, вже після смерті зірки один із його друзів заявив, що Меттью брехав і насправді так і не став "чистим".