"Уже розбила коліно": Заріцька показала, куди лізе від поганих думок

Солістка гурту Kazka Олександра Заріцька показала, що допомагає їй від поганих думок - це активне дозвілля на природі. Щоправда, підкорюючи скелі, 32-річна зірка розбила коліно.

Про це Саша повідомила в Instagram, поділившись серією атмосферних кадрів.

Олександра веде фоторепортаж із захоплюючої подорожі

Цікаво, де це хайкає співачка

"Я біжу, ні, я лізу, від поганих думок і цих ваших матча-латте на кокосовому туди - де чутно тільки як хрюкають мої бульдожки", - написала артистка.

Від цього фото трохи паморочиться в голові, еге ж?

Геть, погані думки!

Песики Саші - теж завзяті хайкери

Нагадаємо, над хорошою фізичною формою Заріцька сумлінно працює в спортзалі. Як відомо, зірка відкрито обговорює свій досвід розладу харчової поведінки. Співачка має пояснення щодо причини його виникнення.