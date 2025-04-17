"Уже розбила коліно": Заріцька показала, куди лізе від поганих думок
Солістка гурту Kazka Олександра Заріцька показала, що допомагає їй від поганих думок - це активне дозвілля на природі. Щоправда, підкорюючи скелі, 32-річна зірка розбила коліно.
Про це Саша повідомила в Instagram, поділившись серією атмосферних кадрів.
"Я біжу, ні, я лізу, від поганих думок і цих ваших матча-латте на кокосовому туди - де чутно тільки як хрюкають мої бульдожки", - написала артистка.
Нагадаємо, над хорошою фізичною формою Заріцька сумлінно працює в спортзалі. Як відомо, зірка відкрито обговорює свій досвід розладу харчової поведінки. Співачка має пояснення щодо причини його виникнення.
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