"Уже розбила коліно": Заріцька показала, куди лізе від поганих думок

Марія Ткаченко - 17 квітня, 12:15
Kazka

Солістка гурту Kazka Олександра Заріцька показала, що допомагає їй від поганих думок - це активне дозвілля на природі. Щоправда, підкорюючи скелі, 32-річна зірка розбила коліно.

Про це Саша повідомила в Instagram, поділившись серією атмосферних кадрів.

Саша Заріцька

Олександра веде фоторепортаж із захоплюючої подорожі

Олександра Заріцька в Instagram

Цікаво, де це хайкає співачка

"Я біжу, ні, я лізу, від поганих думок і цих ваших матча-латте на кокосовому туди - де чутно тільки як хрюкають мої бульдожки", - написала артистка.

Співачка Kazka

Від цього фото трохи паморочиться в голові, еге ж?

Заріцька з Kazka

Геть, погані думки!

Олександра Заріцька

Песики Саші - теж завзяті хайкери

Нагадаємо, над хорошою фізичною формою Заріцька сумлінно працює в спортзалі. Як відомо, зірка відкрито обговорює свій досвід розладу харчової поведінки. Співачка має пояснення щодо причини його виникнення.

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