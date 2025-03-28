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Заріцька у ніжно-рожевому спортлуці посвітила декольте і пласким животом на селфі

ТаблоID - 28 березня, 12:55
Солістка Казки Саша Заріцька

Спорт давно став невід'ємною частиною життя Заріцької

Фото з Instagram

32-річна солістка гурту Kazka Олександра Заріцька завдяки зміні способу життя досягла неймовірних результатів, якими ділиться з підписниками в Instagram. 

Регулярний спорт і збалансоване харчування допомогли Саші скинути кілька десятків кілограмів за останні кілька років. І це неможливо не помітити. 

Нещодавно артистка хвалилася своїм пресом, а тепер виклала в сторіс селфі у ніжному спортивному луці, яке зробила під час ранкового тренування. 


Заріцька у спортивному ліфчику і лосинах

Саша вражає перетвореннями

Нагадаємо, якось Олександра ділилася спогадами про дитинство, в якому батьки її постійно обмежували в їжі. А ще співачка чесно відповіла на питання, чи колола вона собі "Оземпік". 

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