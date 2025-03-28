Заріцька у ніжно-рожевому спортлуці посвітила декольте і пласким животом на селфі
32-річна солістка гурту Kazka Олександра Заріцька завдяки зміні способу життя досягла неймовірних результатів, якими ділиться з підписниками в Instagram.
Регулярний спорт і збалансоване харчування допомогли Саші скинути кілька десятків кілограмів за останні кілька років. І це неможливо не помітити.
Нещодавно артистка хвалилася своїм пресом, а тепер виклала в сторіс селфі у ніжному спортивному луці, яке зробила під час ранкового тренування.
Нагадаємо, якось Олександра ділилася спогадами про дитинство, в якому батьки її постійно обмежували в їжі. А ще співачка чесно відповіла на питання, чи колола вона собі "Оземпік".
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