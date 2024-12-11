"Батьки постійно обмежували": Заріцька розказала про розлади харчової поведінки та чи колола "Оземпік"

Фронтвумен гурту Kazka Олександра Заріцька, яка худне і привселюдно ділиться результатами, розповіла про зацикленість на темі РХП (розладів харчової поведінки - ред.).

У новому випуску "Okay Eva" зірка також пригадала початок стосунків з музикантом Павлом Тараненком.

"Взагалі, тема ваги - штука, яка зі мною реально все життя. Мої сестри теж мають надлишкову вагу. Мене з дитинства мама змушувала їсти правильно, тому в мене така зараз, знаєте, в свідомому віці є історія з РХП, переїданням. З тим, що коли я з'їм трошки більше, можу себе ненавидіти. Це через те, що батьки постійно обмежували", - розповіла Олекандра.

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скрін з відео

"Зараз я знаю, як виживати з постійним наголошенням на цьому. Я нормально ставлюся до того, що люди це питають. Коли я виставляю сторіс, де видно тіло, схуднення, у нас охоплення в три рази більше. Я цим трошечки користуюсь", - зізналася вона.

"Але я хотіла б, щоб люди зрозуміли, що в цьому і кайф, що людське тіло може змінюватись", - додала вона.

Заріцька, яка нині продовжує активно худнути, зазначила, що не колола популярний препарат "Оземпік".

"В мене є тітка, яка займається цим. Я просто знаю багато про це. Знаю, що потрібні показання для цього", - зазначила вона.

За словами Олександри, попри зайву вагу вона завжди любила себе.

А ще співачка пригадала, як зав'язався їхній з Павлом роман.

"Ми знайомі з ним ще з 2018-го. Тоді в нас починалися стосунки, але я була дуже зациклена на роботі, тому не могла йому приділяти час. Ми почали знову зустрічатись у 2021-му, але в мене є відчуття, що він увесь час мене кохав. Десь за 4 місяці ми почали жити разом і почалася велика війна.

Моя мама його полюбила. Він Терези, дуже спокійний, розважливий. Ми як інь-янь. Це ідеальний метч. Коли я хочу драми, сварки, Паша такий: "Ч-ч-ч"", - розказала Заріцька.

Нагадаємо, раніше Заріцька називала свою максимальну вагу, після якої вирішила змінити спосіб життя.