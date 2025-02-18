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Бадьоро початий ранок: Заріцька показалася у спортлуці з футболки та яскравих обтислих шортів

Марія Ткаченко - 18 лютого, 15:00
Олександра Заріцька з Kazka
Фото з Instagram Kazka

Лідерка гурту Kazka Олександра Заріцька, для якої спорт є невід'ємною частиною життя, вирішила підзарядити фітнес-вайбом своїх підписників у Instagram.

"Морнінг", - законічно підписала співачка селфі, викладене в сторіс.

Усміхнена 32-річна Саша зазнімкувалася чи то перед тренуванням, чи то в процесі, чи то після. Але її лук - топ та обтислі шортики - і пляшка з водою в руці переконливо кажуть про те, що ранок зірка не змарнувала.

Саша Заріцька

Цікаво, цього разу в тренуванні до Саші доєдналися її песики?

"Моя рутина майже кожного дня, тренування дихання і витримки. Може розпочнемо тренд?", - запропонувала зірка.

Нагадаємо, Олександра від своїх воркаутів отримує щирий кайф і всім радить. Як відомо, артистка не приховує, що з дитинства має непрості стосунки з вагою і свого часу страждала на розлад харчової поведінки.

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