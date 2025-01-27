Вітвіцька заселфилася з коханим-військовим і показала, чим його годувала
Телеведуча Соломія Вітвіцька вперше за тривалий час показалася на фото зі своїм хлопцем, військовим Олексієм Ситайлом.
У Insta-сторіс днями 44-річна зірка показала повідомлення від коханого, який попросив голубців на вечерю. Соломія прохання виконала, щоправда, не стала крутити їх сама, а пішла простішим шляхом та купила готові.
Судячи з задоволеного обличчя Олекси, такий варіант його цілком влаштував.
Нагадаємо, Ситайло працював головою районного суду Сумської області, а в 2023-му році став на захист України. У липні Соломія їздила до нього на Донеччину.
Приєднуйтесь до дискусії