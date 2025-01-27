Вітвіцька заселфилася з коханим-військовим і показала, чим його годувала

Марія Ткаченко 27 січня, 13:45
Соломія Вітвіцька
Фото з Instagram Вітвіцької

Телеведуча Соломія Вітвіцька вперше за тривалий час показалася на фото зі своїм хлопцем, військовим Олексієм Ситайлом.

У Insta-сторіс днями 44-річна зірка показала повідомлення від коханого, який попросив голубців на вечерю. Соломія прохання виконала, щоправда, не стала крутити їх сама, а пішла простішим шляхом та купила готові.

Вітвіцька та її бойфренд

Обранець Вітвіцької полюбляє голубці


Судячи з задоволеного обличчя Олекси, такий варіант його цілком влаштував.

Соломія Вітвіцька та Олекса Ситайло

Телезірка догодила коханому

Нагадаємо, Ситайло працював головою районного суду Сумської області, а в 2023-му році став на захист України. У липні Соломія їздила до нього на Донеччину.

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