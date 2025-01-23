Фітнес-мотивація від зірки: Вітвіцька в майже total black показалася в спортзалі
Якщо хтось після зимових свят досі не відшукав у собі ресурсу повернутися до занять спортом, то телеведуча Соломія Вітвіцька підкинула йому мотивації.
У Insta-сторіс 44-річна зірка опублікувала селфі зі спортзали. Схоже, попрацювала Соломія як слід, адже виглядає цілком задоволеною.
Нагадаємо, Вітвіцька полюбляє тренування з вагою. Як відомо, в телеведучої є бойфренд, який зараз на фронті. Соломія розповідала, як вона переживає розлуку і живе від дзвінка до дзвінка, від зустрічі до зустрічі.
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