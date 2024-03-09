"Розумію, що все, срака": Melovin розповів, чому кинув пити та скільки вже не вживає алкоголь

26-річний співак Melovin в інтерв'ю Олексію Суханову відверто розповів про те, як дізнався про свій діабет та як зміг побороти алкогольну залежність.

За словами зірки, про свій діагноз він дізнався випадково.

"Я захворів, дізнався про все випадково. Тоді я почав страждати на надлишкову вагу і не розумів, що саме відбувається, бо алкоголь алкоголем, але я не заїдав великою кількістю їжі та не страждав на якісь нездорові харчові звички. Мій раціон був більш менш нормальним, так, я щось колись собі дозволяв, але я просто пухнув і пухнув", - сказав співак.

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"Я пішов у клініку зробити аналіз крові, бо хотів собі видалити, дурний, грудки Біша. Я здаю кров і мене викликає лікар в кабінет і каже: "Я дуже перепрошую, а ви не хочете піти печінку перевірити? І щось нам здається, що у вас, напевно, діабет". 26 років. Я йду перевіряти свій організм, повністю чекап робити і розумію, що все, срака", - додав зірка.

Melovin розповів, що навіть після того, як йому поставили діагноз, він не припинив вживати алкоголь.

"І що я зробив? Я продовжив вживати далі алкоголь. Мене це ввело у відчай ще більший: дізнатися, що у тебе у 26 років цукровий діабет і гепатоз печінки, який може перерости у цироз, у незворотний процес. Не найкраще, що ти мрієш почути. Мене це взагалі вибило з колії. Я продовжив вживати алкоголь до моменту, коли мені стало дуже погано", - зазначив музикант.

До слова, співак є бісексуалом. Камінг-аут він зробив ще у 2021 році на сцені Atlas Weekend

Співак заявив, що зараз вже протягом 10 місяців взагалі не вживає спиртне.

"У тверезому стані у мене заніміли кінцівки і дуже кололи. Тоді я подзвонив лікарю і сказав, що готовий боротися. Тоді я відмовився від алкоголю. І все. 10 місяців я вже без нього", - сказав Melovin.

Нагадаємо, у листопаді минулого року Melovin повідомив, що має невиліковну хворобу - цукровий діабет.

Як відомо, про те, що співак мав алкогольну залежність він розповів у жовтні минулого року. До того ж зазначив, що міг би називати себе алкоголіком.



