Мelovin на ATLAS 2024 влаштував кривавий перформанс і розказав, для чого шукає "не довбой*бів"

З 19 по 21 липня у столиці відбувся щорічний музичний фестиваль ATLAS за участю громадських діячів і зірок українського шоубізнесу.

Співак Melovin, який виступав на заході, відповів на кілька питань ТаблоID.

Зокрема, Melovin перелічив три речі, якими може пишатися:

"Перше - я народився. Друге - у мене живі батьки. Третє - незважаючи на смерті близьких людей, я продовжую надихати інших".

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Співак також відповів, куди поїхав би відпочивати відразу після перемоги:

"Пхукет. В Одесі я нещодавно був, тому Пхукет".

пресслужба Melovina

За словами Melovin, протягом повномасштабного вторгнення він черпає натхнення і енергію від людей.

"Від того, як я бачу, що люди все одно, не зважаючи на те, що все ху*ово, продовжують жити. Це надихає. Надихає створювати нові пісні, надихає піти на прогулянку, зайнятися спортом врешті-решт. Коли у всіх в голові деструктив, самому дуже важко вигрібати. Тому треба надихати інших і щоб інші надихали інших", - запевнив він.

А ще співак розкрив, чи вільне його серце зараз:

"Вільне. Відкрите до великого пошуку не довбо*бів".

20-го липня співак також влаштував гучний перформанс на сцені фестивалю ATLAS UNITED 2024. Артист виконав свої найбільші хіти, а наприкінці виступу презентував новий трек "Вбиваєш мене", під час якого у спину артиста імітували постріл. Таким чином співак вирішив підняти важливе питання про полонених і нагадати світу про жорстоку війну в Україні, адже Melovin має велику базу шанувальників у Європі.

Нагадаємо, у листопаді минулого року співаку діагностували діабет. Раніше він розказував, як почуває себе та про лікування.