Стало відомо, чи блогерка Шаманська отримує гроші за співпрацю з ОП

36-річна ексдружина актора-втікача Руслана Ханумака, блогерка Аліна Шаманська у серпні розказала про пропозицію від Олексія Кулеби щодо створення контенту для ОП.

Як пояснила блогерка, її місія у проєкті "Діалоги сили" полягає у тому, аби показати і розказати народу про мерів та очільників обласних військових адміністрацій.

Слідство.Інфо звернулося до Офісу президента України, щоби дізнатись про фінансову частину проєкту.

Перше інтерв’ю Аліна Шаманська записала з очільником Запорізької адміністрації Іваном Федоровим. Відео отримало чимало критики через непрофесіоналізм блогерки скрін з відео

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"Співпраця Амбасадора з Конгресом носить виключно некомерційний характер, кошти бюджетів будь-яких рівнів не використовуються. Амбасадор здійснює свою діяльність на громадських засадах, яка в свою чергу ґрунтується на принципах добровільності, безоплатності, дотримання суспільних інтересів, інтересів місцевих та регіональних влад, інтересів Конгресу.

Такий підхід дозволяє залучити до співпраці фахівців і лідерів думок, які поділяють цінності соціальної відповідальності та готові сприяти розвитку громадянського суспільства в Україні. Рівень залученості та формат участі Амбасадора у проєктах, заходах і подіях Конгресу визначається ним самостійно", — йдеться у коментарі на запит "Слідства.Інфо".

Блогерка повернулася з США спеціально на запрошення Кулеби

Журналісти також зазначили, що не отримали відповідь на запитання, на яких засадах усі інші особи, залучені до створення проєкту (водії, оператори, режисери, сценаристи тощо), виконують роботу.

Нагадаємо, раніше Шаманська розказувала про свою першу рекламу і заробітки з блогу. А нещодавно до України повернувся її син від Ханумака, до якого той нібито виїхав з України.