25-річний син Білик засвітився на українському мітингу за кордоном

Співачка Ірина Білик протягом повномасштабного вторгнення не афішувала, де перебуває її старший син, 25-річний Гліб Оверчук. Але хлопець сам розсекретив країну, де нині живе.

З нагоди 1000 днів повномасштабної війни Гліб із друзями взяв участь у мітингу в Барселоні, фото з якого виклав в сторіс свого Instagram, пише ТСН.

Старший син Білик, як виявилося, перебрався у Барселону

На знімках Гліб позує з дівчатами, які тримають в руках плакати з закликами звільнити з російського полону азовців та припинити війну.

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Як відомо, в Україні чоловіки з 25-ти років є військовозобов'язаними і можуть бути мобілізованими

Як відомо, Оверчук займається музикою. На його сторінці у Facebook зазначено, що він перебуває у стосунках із дівчиною на ім'я Карла Віла, яка, судячи зо всього, є іспанкою і живе в Барселоні.

До слова, в Instagram Ірини Білик нема фотографій зі старшим сином, на відміну від молодшого - майже 9-річного Табріза.

Нагадаємо, раніше ТаблоID писав про усі гучні романи 54-річної Ірини Білик.