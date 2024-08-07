Білик замилувала підписників "неслухняною" зачіскою свого молодшого сина. Фото

Співачка Ірина Білик у Instagram поділилася новим фото свого 8-річного сина Табріза, народженого сурогатною матір'ю.

Артистка запитала в підписників поради: як приборкати копицю волосся хлопчика. 54-річна Ірина запитала, який шампунь підійде для неслухняного волосся.

Ірина має клопіт із волоссям Табріза Фото з Instagram Білик

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У коментарях люди не лише радять Білик шампуні, а і пишуть, що Табріз - красунчик і йому гарно й так. А ще жартують.

"Підстрижіть налисо, та й ніяких проблем... Ножиці або спитайте Вову Дантеса", - рекомендують зірковій мамі.

Як відомо, батько Табріза - російський фотограф та художник Аслан Ахмадов. Як розповідала Ірина, ексчоловік навіть до повномасштабної війни рідко бачився з сином і батьківської підтримки хлопчик не має.

Нагадаємо, в Білик є ще й старший син Гліб. Йому вже 25 років.







