Євробачення-2025: де дивитися, як голосувати і які прогнози букмекерів

Цього року 69-й міжнародний пісенний конкурс Євробачення приймає Швейцарія. Шоу відбудеться у місті Базель на арені St. Jakobshalle. Участь у ньому беруть 37 країн. Україну представляє гурт Ziferblat з піснею "Bird of Pray".

Коли і де дивитися Євробачення-2025

Півфінали конкурсу відбудуться 13 та 15 травня, а фінал — 17 травня. Українські представники виступлять у першому півфіналі 13 травня під п’ятим номером. Початок прямих трансляцій о 22:00 за київським часом.

Слідкувати за шоу можна на:

Як голосувати

Голосувати за улюблених виконавців можна через офіційний додаток Eurovision Song Contest App, SMS, телефонний дзвінок (номери з'являться під час ефіру) або вебплатформу esc.vote (активна лише у дні трансляцій).

Українські глядачі мають змогу голосувати під час першого півфіналу 13 травня, коли виступає гурт Ziferblat, а також у фіналі 17 травня. Ті, хто перебуває за кордоном, можуть голосувати в обох півфіналах, залежно від правил країни перебування.

Як дивитись Євробачення-2025 і коли виступатиме Україна Фото instagram

Учасники першого півфіналу та порядок виступів

Ісландія — Væb " RÓA " Польща — Юстина Стечковська " GAJA " Словенія — Клемен " How Much Time Do We Have Left " Естонія — Томмі Кеш " Espresso Macchiato " Україна — Ziferblat " Bird of Pray " Швеція — KAJ " Bara bada bastu " Португалія — Napa " Deslocado " Норвегія — Кайл Алессандро " Lighter " Бельгія — Red Sebastian " Strobe Lights " Азербайджан — Mamagama Run With U " Сан-Марино — Габрі Понте " Tutta l'Italia " Албанія — Shkodra Elektronike " Zjerm " Нідерланди — Клод " C'est La Vie " Хорватія — Марко Бошняк " Poison Cake " Кіпр — Theo Evan " Shh "

Прогнози букмекерів

На думку аналітиків, головним фаворитом на перемогу наразі є Швеція. Гурт KAJ має 38% ймовірності здобути перемогу. Австрія має 22% шансів на тріумф, Франція — 7%, а Україна — 1%.

Букмекери оновили рейтинг кожної країни Скрін eurovisionworld

Також букмекери визначили ймовірну десятку переможців, до якої увійшли Швеція, Австрія, Франція, Ізраїль, Нідерланди, Фінляндія, Естонія, Україна (на 8 місці), Албанія і Швейцарія.

Україна входить в топ-10 учасників конкурсу на думку аналітиків Скрін eurovisionworld

Нагадаємо, нещодавно гурт Ziferblat продемонстрував свої вишукані вбрання для Євробачення і розповів, хто фінансує їхній виступ. Також артисти випустили оновлений варіант конкурсної пісні.