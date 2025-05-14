Букмекери оновили прогнози після першого півфіналу Євробачення-2025: яке місце пророкують Україні

У швейцарському місті Базель, де цьогоріч проходить Євробачення-2025, 13 травня відбувся перший півфінал конкурсу. Після цього букмекери переглянули свої прогнози на переможця шоу, і деякі країни суттєво змінили свої позиції.

Лідером букмекерських рейтингів залишається Швеція. Її шанси на перемогу оцінюють у 42%. Після виступу в півфіналі аналітики підвищили ймовірність перемоги гурту KAJ, який представляє країну.

Другу сходинку наразі посідає Австрія, попри те, що її номер глядачі ще не бачили. Представник країни виступить у другому півфіналі. Третю позицію займає Франція, яка також ще не з'являлася на сцені цьогорічного шоу.

Україна посідає 13 місце в списку ймовірних переможців Скрін eurovisionworld

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Щодо України, то після першого півфіналу шанси гурту Ziferblat на перемогу дещо змінилися. Наразі колектив посідає 13 місце у букмекерському списку, а до прямого ефіру був на 14-му.

Цікаво, що низка фаворитів не змогли пробитися до фіналу. Зокрема, Бельгії та Кіпру раніше пророкували високі результати, однак їхні виступи не набрали достатньо голосів, щоб поборотися за перемогу 17 травня.

Якщо розглянути десятку кращих виконавців на думку букмекерів, то тут Україна спустилася нижче у рейтингу. До першого півфіналу Ziferblat був на 8 місці, а зараз на 10-му.

Ziferblat опустилися в рейтингу кращих десяти учасників на Євробаченні-2025 Скрін eurovisionworld

Зазначимо, прогнози букмекерів — це лише припущення, які далеко не завжди збігаються з реальними підсумками голосування.

ТаблоID детально розповів, як минув перший півфінал та які країни пройшли далі. А ще ми пояснювали, як правильно голосувати за учасників.

Нещодавно гурт Ziferblat також поділився, хто робив їхні костюми і ким був фінансований їхній виступ на конкурсі.