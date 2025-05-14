Jerry Heil у сукні зі шлейфом та з металевим серцем на грудях виконала пісню Селін Діон на сцені Євробачення-2025

13-го травня у Базелі відбувся перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення-2025.

Одна з представниць України на Євробаченні 2024 Jerry Heil разом із трьома торішніми учасниками конкурсу виконали переможну пісню Селін Діон Ne partez pas sans moi.

Разом із Jerry Heil співали Марія Сатті з Греції, Іоланда з Португалії і Сільвестер Белт із Литви.

Саме з цією піснею у 1988 році Селін Діон принесла Швейцарії другу перемогу на конкурсі в історії.

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Для виступу українка вбралася у яскравий лук, який довершила масивною прикрасою на шиї.

Співачка одягнула сукню українського бренду Luvi

І прикрасила шию масивним виробом від українського бренду Sfurato

Нагадаємо, за результатом першого півфіналу гурт Ziferblat, що цьогоріч представляє Україну, пройшов далі, а вже 17-го травня змагатиметься за перемогу у фіналі.

Другий півфінал конкурсу пройде вже 15 травня, а переможця оберуть 17 травня.